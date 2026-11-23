TERNI – Una ragazza di 20 anni è ricoverata in condizioni disperate dopo un grave incidente stradale avvenuto sulla statale 675 Terni-Orte.

Lo schianto si è verificato intorno all’una di notte tra venerdì 20 e sabato 21 novembre, nei pressi dello svincolo Terni Ovest, all’altezza del chilometro 8.

Secondo una prima ricostruzione, una Daihatsu Terios con a bordo due donne avrebbe tamponato un mezzo pesante.

L’impatto è stato particolarmente violento e le due occupanti sono rimaste intrappolate nell’abitacolo, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberarle dalle lamiere.

Ad avere la peggio è stata la passeggera ventenne, trasportata in codice rosso all’ospedale Santa Maria di Terni.

La giovane è stata ricoverata nel reparto di rianimazione, con prognosi riservata e condizioni giudicate estremamente gravi.

La conducente ha riportato ferite lievi ed è stata accompagnata in ospedale per gli accertamenti, prima di essere dimessa.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, i carabinieri e la polizia stradale, che ha effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Il tratto interessato della statale è rimasto chiuso al traffico per circa due ore, per consentire i soccorsi e la successiva messa in sicurezza della carreggiata.