TOLFA – Lutto tra Tolfa e Cerveteri per la morte di Filippo Ricci, scomparso a soli 44 anni.

La notizia ha suscitato profonda commozione nelle due comunità, dove in queste ore si stanno moltiplicando i messaggi di cordoglio e i ricordi affidati ai social network da amici e conoscenti.

In tanti hanno voluto ricordare Filippo attraverso gli anni trascorsi insieme, le amicizie nate durante la gioventù e quei momenti di spensieratezza rimasti impressi nella memoria.

Tra i messaggi pubblicati c’è quello di un’amica che lo descrive come un punto di riferimento per la comitiva, una persona sempre pronta alla battuta e caratterizzata da un grande sorriso.

Parole di affetto anche da parte di chi lo aveva conosciuto durante gli anni della scuola e che, pur non frequentandolo da tempo, conserva di lui un ricordo speciale.

Il pensiero della comunità va alla famiglia, ai genitori Antonietta e Carlo, alla moglie e ai figli.

I funerali saranno celebrati domani, martedì 24 novembre, alle 15, nella chiesa parrocchiale della Santissima Trinità di Cerveteri.