Appuntamento lunedì 30 novembre al Teatro San Leonardo

VITERBO – A neanche un mese di vita ha già al suo interno oltre cento proposte, idee e segnalazioni. E’ il portale Viterbo Progetto Comune, presentato dal centrodestra viterbese il 9 novembre. Un primo risultato che conferma la partecipazione dei cittadini e permette di individuare alcune delle principali esigenze e aspettative per il futuro della città.

«I primi contributi ci restituiscono una Viterbo che vuole essere ascoltata, che segnala problemi concreti ma propone anche idee e prospettive di sviluppo», spiegano i responsabili.

Tra i temi più ricorrenti ci sono i problemi storici della città, con la sicurezza in primo piano, insieme alla manutenzione delle strade, al decoro urbano e alla cura degli spazi pubblici. Ma arrivano anche proposte che chiedono una svolta strategica nella gestione di Viterbo, dalla valorizzazione del patrimonio culturale al turismo, fino allo sviluppo economico. Emerge inoltre la volontà di vedere una città che torni a essere orgogliosamente capoluogo di provincia, recuperando centralità e capacità di iniziativa nell’intera Tuscia.

Focus sul Centro storico

Particolare attenzione viene riservata al rilancio del centro storico. Le richieste di sostegno a residenti e commercianti si accompagnano all’esigenza di riportare vita, attività e attrattività nel cuore della città, attraverso eventi, iniziative e interventi di riqualificazione urbana. «Proprio per questo abbiamo deciso di proseguire il percorso di ascolto con un appuntamento dedicato al centro storico, lunedì 30 novembre, dalle 14 alle 16.30, al Teatro San Leonardo. Vogliamo confrontarci direttamente con chi vive e lavora nel centro storico, raccogliendo problemi, idee e proposte concrete. Perché il programma per il futuro di Viterbo deve nascere anche dall’ascolto dei suoi cittadini».

La raccolta dei contributi prosegue sul portale www.viterboprogettocomune.it, aperto a tutti coloro che desiderano partecipare alla costruzione del progetto per la città.