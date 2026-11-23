Sabato sera l’incontro tra l’amministrazione e alcuni cittadini e rappresentanti, un appuntamento che – tuttavia – lascia aperte ancora troppe gravissime questioni. La stessa cittadina ammette: “molto ancora c’è da fare”

VITERBO – Un lungo elenco di misure già messe in campo per rivendicare la stretta sulla sicurezza urbana, ma sullo sfondo resta la realtà quotidiana di diversi quadranti cittadini ancora in sofferenza. Con un video pubblicato questa mattina sui propri canali social, la sindaca di Viterbo Chiara Frontini ha tracciato il bilancio degli interventi portati avanti dall’amministrazione comunale insieme alle forze dell’ordine. Un quadro rassicurante nelle intenzioni di Palazzo dei Priori, che si scontra però con le segnalazioni pressanti dei residenti e con una cronaca che continua a registrare gravi episodi di violenza e spaccio sia dentro sia fuori le mura.

Nel suo intervento di inizio settimana, la prima cittadina è partita dai «controlli a tappeto» su minimarket, barbershop e attività affini, rivendicando come l’operazione abbia portato «anche a chiusure di massa, sia per carenze di carattere igienico-sanitario, ma anche di normativa e sicurezza sul lavoro», con un ringraziamento rivolto a tutte le forze dell’ordine e alla Polizia locale. A questo capitolo Frontini ha affiancato «l’intensa attività di controllo delle occupazioni abusive e sgomberi», condotta a suo dire «in maniera massiccia e impattante» perché ritenuta «una piaga e un presupposto di degrado, microcriminalità e delinquenza».

La sindaca ha poi passato in rassegna gli strumenti di presidio e prevenzione attivati sul territorio: dalle «oltre 50 telecamere» installate in tutta la città — con particolare attenzione al centro storico, ai principali varchi viari in ingresso e in uscita e agli ex comuni — fino all’istituzione del vigile di quartiere e dei presidi fissi della Polizia locale in alcune aree ritenute strategiche, indicando Sacrario, San Faustino, San Pellegrino e viale Trento. Su questo fronte Frontini ha rivolto un ringraziamento esplicito al Questore per gli sforzi messi in campo, ricordando anche l’avvio del controllo di vicinato, pensato per coinvolgere i cittadini nel segnalare le criticità, e l’approvazione del nuovo regolamento di Polizia urbana, «atteso da oltre 90 anni» e indicato come uno strumento capace di rendere il Comune «molto più incisivo ed efficace» sulle questioni quotidiane. «La sicurezza urbana è e continua ad essere una delle nostre prime priorità — ha concluso la sindaca —, molto è stato fatto, molto ancora c’è da fare, ma per questo siamo al lavoro».

Ed è proprio su quel «molto ancora c’è da fare» che si concentra oggi la preoccupazione di gran parte della città. Nonostante le iniziative rivendicate dall’amministrazione, infatti, le criticità restano profonde e i cittadini continuano a segnalare quotidianamente gravissime problematiche legate al degrado e alla percezione di insicurezza. Le zone più esposte restano ben note ai viterbesi: all’interno del centro storico l’allarme riguarda in particolare i quartieri della Trinità e di San Faustino, mentre fuori le mura le tensioni si concentrano lungo viale Trento e nell’area di via della Palazzina. Proprio in questi due quadranti, come testimoniano i numerosi e continui interventi delle forze dell’ordine, lo spaccio di stupefacenti e gravi episodi di violenza continuano a ripetersi, dimostrando come la partita della sicurezza in città sia ancora ben lontana dall’essere chiusa.