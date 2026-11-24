Dodicesima giornata: 1-1 per la capolista, ancora imbattuta. Il Civitavecchia passa 5-0 sul campo della Sorianese e sale a -7. La Luiss pareggia con l’Astrea, cinquina anche del Colleferro a Monterotondo

Il F.C. Rieti rallenta ma resta saldamente in testa al girone A di Eccellenza. La capolista pareggia 1-1 in casa con il F.C. Eur e sale a 32 punti. Resta imbattuta, con 10 vittorie e 2 pareggi in dodici partite, e ha la difesa migliore del campionato: appena 5 gol subiti.

Ne approfitta il Civitavecchia Calcio 1920, che vince 5-0 sul campo della Sorianese e accorcia a sette punti dalla vetta, a quota 25. Con questa cinquina il Civitavecchia rafforza il primato di miglior attacco del girone (27 gol) e la miglior differenza reti (+16).

Terza, a 24 punti, la Luiss, che non va oltre l’1-1 casalingo con l’Astrea, ultima in classifica. Anche la Luiss resta imbattuta (6 vittorie e 6 pareggi): in tutto il girone solo lei e il Rieti non hanno ancora perso.

A quota 21 ci sono F.C. Eur e Boreale. La Boreale batte 1-0 l’Ottavia e aggancia l’Eur al quarto posto. Subito dietro la W3 Maccarese, che supera 2-1 il Borgo Palidoro e sale a 20, e l’Atletico Ardea, che vince 2-1 sul campo della MP Cavese 1919 e sale a 19.

Cinque gol anche per il Colleferro Calcio, che vince 5-2 sul campo del Real Monterotondo. Il Colleferro sale a 17 punti e raggiunge la Cavese. Il Montespaccato batte 3-2 il Tivoli Calcio 1919 in una delle partite più combattute di giornata: il Tivoli resta a 16, il Montespaccato sale a 12. Finisce 1-1 tra Grifone Gialloverde e Fregene 1948. Il Grifone resta a 13 punti nonostante il secondo miglior attacco del girone (26 gol); il Fregene sale a 12.

In fondo alla classifica il Real Monterotondo resta a 11 punti, l’Ottavia a 10, il Borgo Palidoro a 9. Chiudono Sorianese (8) e Astrea (7), entrambe con 25 o più gol subiti: l’Astrea ha la difesa più battuta del girone, con 28 gol subiti.

I numeri della giornata: 30 gol in 9 partite, con una media di 3,3 a gara. Tre vittorie in casa, tre in trasferta e tre pareggi.

Risultati – 12ª giornata (domenica 22 novembre 2026)

Ora Casa Ris. Ospite 10:30 Montespaccato 3 – 2 Tivoli Calcio 1919 11:00 Grifone Gialloverde 1 – 1 Fregene 1948 11:00 Luiss 1 – 1 Astrea 11:00 Sorianese 0 – 5 Civitavecchia Calcio 1920 11:00 W3 Maccarese 2 – 1 Borgo Palidoro 11:15 MP Cavese 1919 1 – 2 Atletico Ardea 11:30 Boreale 1 – 0 Ottavia 11:30 Real Monterotondo 2 – 5 Colleferro Calcio 14:30 F.C. Rieti 1 – 1 F.C. Eur

Classifica dopo la 12ª giornata

Pos. Squadra PT G V N P GF GS DR 1 F.C. Rieti 32 12 10 2 0 19 5 +14 2 Civitavecchia Calcio 1920 25 12 8 1 3 27 11 +16 3 Luiss 24 12 6 6 0 16 6 +10 4 F.C. Eur 21 12 6 3 3 18 12 +6 5 Boreale 21 12 7 0 5 12 15 -3 6 W3 Maccarese 20 12 5 5 2 17 13 +4 7 Atletico Ardea 19 12 5 4 3 19 17 +2 8 Colleferro Calcio 17 12 4 5 3 17 15 +2 9 MP Cavese 1919 17 12 4 5 3 17 18 -1 10 Tivoli Calcio 1919 16 12 5 1 6 19 15 +4 11 Grifone Gialloverde 13 12 3 4 5 26 20 +6 12 Montespaccato 12 12 3 3 6 19 21 -2 13 Fregene 1948 12 12 2 6 4 16 21 -5 14 Real Monterotondo 11 12 3 2 7 20 24 -4 15 Ottavia 10 12 2 4 6 12 17 -5 16 Borgo Palidoro 9 12 2 3 7 16 26 -10 17 Sorianese 8 12 2 2 8 8 25 -17 18 Astrea 7 12 1 4 7 11 28 -17