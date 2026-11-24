Calcio – Eccellenza, girone A: il Rieti frena con l’Eur, il Civitavecchia ne fa cinque e accorcia
Dodicesima giornata: 1-1 per la capolista, ancora imbattuta. Il Civitavecchia passa 5-0 sul campo della Sorianese e sale a -7. La Luiss pareggia con l’Astrea, cinquina anche del Colleferro a Monterotondo
Il F.C. Rieti rallenta ma resta saldamente in testa al girone A di Eccellenza. La capolista pareggia 1-1 in casa con il F.C. Eur e sale a 32 punti. Resta imbattuta, con 10 vittorie e 2 pareggi in dodici partite, e ha la difesa migliore del campionato: appena 5 gol subiti.
Ne approfitta il Civitavecchia Calcio 1920, che vince 5-0 sul campo della Sorianese e accorcia a sette punti dalla vetta, a quota 25. Con questa cinquina il Civitavecchia rafforza il primato di miglior attacco del girone (27 gol) e la miglior differenza reti (+16).
Terza, a 24 punti, la Luiss, che non va oltre l’1-1 casalingo con l’Astrea, ultima in classifica. Anche la Luiss resta imbattuta (6 vittorie e 6 pareggi): in tutto il girone solo lei e il Rieti non hanno ancora perso.
A quota 21 ci sono F.C. Eur e Boreale. La Boreale batte 1-0 l’Ottavia e aggancia l’Eur al quarto posto. Subito dietro la W3 Maccarese, che supera 2-1 il Borgo Palidoro e sale a 20, e l’Atletico Ardea, che vince 2-1 sul campo della MP Cavese 1919 e sale a 19.
Cinque gol anche per il Colleferro Calcio, che vince 5-2 sul campo del Real Monterotondo. Il Colleferro sale a 17 punti e raggiunge la Cavese. Il Montespaccato batte 3-2 il Tivoli Calcio 1919 in una delle partite più combattute di giornata: il Tivoli resta a 16, il Montespaccato sale a 12. Finisce 1-1 tra Grifone Gialloverde e Fregene 1948. Il Grifone resta a 13 punti nonostante il secondo miglior attacco del girone (26 gol); il Fregene sale a 12.
In fondo alla classifica il Real Monterotondo resta a 11 punti, l’Ottavia a 10, il Borgo Palidoro a 9. Chiudono Sorianese (8) e Astrea (7), entrambe con 25 o più gol subiti: l’Astrea ha la difesa più battuta del girone, con 28 gol subiti.
I numeri della giornata: 30 gol in 9 partite, con una media di 3,3 a gara. Tre vittorie in casa, tre in trasferta e tre pareggi.
Risultati – 12ª giornata (domenica 22 novembre 2026)
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Ora
|
Casa
|
Ris.
|
Ospite
|
10:30
|
Montespaccato
|
3 – 2
|
Tivoli Calcio 1919
|
11:00
|
Grifone Gialloverde
|
1 – 1
|
Fregene 1948
|
11:00
|
Luiss
|
1 – 1
|
Astrea
|
11:00
|
Sorianese
|
0 – 5
|
Civitavecchia Calcio 1920
|
11:00
|
W3 Maccarese
|
2 – 1
|
Borgo Palidoro
|
11:15
|
MP Cavese 1919
|
1 – 2
|
Atletico Ardea
|
11:30
|
Boreale
|
1 – 0
|
Ottavia
|
11:30
|
Real Monterotondo
|
2 – 5
|
Colleferro Calcio
|
14:30
|
F.C. Rieti
|
1 – 1
|
F.C. Eur
Classifica dopo la 12ª giornata
|
Pos.
|
Squadra
|
PT
|
G
|
V
|
N
|
P
|
GF
|
GS
|
DR
|
1
|
F.C. Rieti
|
32
|
12
|
10
|
2
|
0
|
19
|
5
|
+14
|
2
|
Civitavecchia Calcio 1920
|
25
|
12
|
8
|
1
|
3
|
27
|
11
|
+16
|
3
|
Luiss
|
24
|
12
|
6
|
6
|
0
|
16
|
6
|
+10
|
4
|
F.C. Eur
|
21
|
12
|
6
|
3
|
3
|
18
|
12
|
+6
|
5
|
Boreale
|
21
|
12
|
7
|
0
|
5
|
12
|
15
|
-3
|
6
|
W3 Maccarese
|
20
|
12
|
5
|
5
|
2
|
17
|
13
|
+4
|
7
|
Atletico Ardea
|
19
|
12
|
5
|
4
|
3
|
19
|
17
|
+2
|
8
|
Colleferro Calcio
|
17
|
12
|
4
|
5
|
3
|
17
|
15
|
+2
|
9
|
MP Cavese 1919
|
17
|
12
|
4
|
5
|
3
|
17
|
18
|
-1
|
10
|
Tivoli Calcio 1919
|
16
|
12
|
5
|
1
|
6
|
19
|
15
|
+4
|
11
|
Grifone Gialloverde
|
13
|
12
|
3
|
4
|
5
|
26
|
20
|
+6
|
12
|
Montespaccato
|
12
|
12
|
3
|
3
|
6
|
19
|
21
|
-2
|
13
|
Fregene 1948
|
12
|
12
|
2
|
6
|
4
|
16
|
21
|
-5
|
14
|
Real Monterotondo
|
11
|
12
|
3
|
2
|
7
|
20
|
24
|
-4
|
15
|
Ottavia
|
10
|
12
|
2
|
4
|
6
|
12
|
17
|
-5
|
16
|
Borgo Palidoro
|
9
|
12
|
2
|
3
|
7
|
16
|
26
|
-10
|
17
|
Sorianese
|
8
|
12
|
2
|
2
|
8
|
8
|
25
|
-17
|
18
|
Astrea
|
7
|
12
|
1
|
4
|
7
|
11
|
28
|
-17