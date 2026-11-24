Calcio – Prima Categoria, girone B: il Tirreno Sansa vola a +3. Domenica nera per chi gioca in casa
Ottava giornata: la capolista vince 3-0 a Castel Sant’Elia, il Focene aggancia l’Urbetevere al secondo posto. L’Albula travolge gli Etrurians, nessuna vittoria casalinga su otto partite
Nel girone B l’ottava giornata ha un dato che salta all’occhio: nessuna squadra ha vinto in casa. Su otto partite ci sono sei successi esterni e due pareggi, e la classifica si muove di conseguenza.
In testa il Tirreno Sansa continua la sua corsa. La capolista vince 3-0 sul campo del Castel S. Elia L. Graziosi, salgono a 20 punti e restano l’unica squadra imbattuta del girone (6 vittorie e 2 pareggi). Hanno anche la miglior difesa, con appena 4 gol subiti in otto partite, e la miglior differenza reti (+14).
Alle spalle della capolista, a 17 punti, ora ci sono due squadre. L’Atletico Focene vince 1-0 sul campo dell’Athletic Soccer Formello e aggancia l’Urbetevere Calcio, fermato sull’1-1 dal Città di Acilia. Il distacco dalla vetta sale così a tre punti. Subito dietro l’AC Fregene, che passa 3-1 sul campo del MYSP e sale a 16 punti con il secondo miglior attacco del girone (19 gol).
Il risultato più largo della giornata è il 4-1 dell’Albula sul campo degli Etrurians. Con questo successo l’Albula sale a 14 punti, a una sola lunghezza dagli stessi Etrurians (15), e consolida il primato di miglior attacco del campionato: 23 gol in otto partite. Per gli Etrurians è il terzo stop stagionale.
Fa rumore anche il colpo della Longarina TSS 1944, che vince 3-2 a Nepi in una delle partite più combattute di giornata. La Fortitudo Nepi resta a 13 punti, la Longarina sale a 12. Finisce in parità, 1-1, la sfida tra Canale Monterano e DuePigrecoRoma: i romani salgono a 11, i padroni di casa a 9.
In coda il successo più importante è dell’Atletico Casalotti, che vince 1-0 sul campo del World Sportservice. Il Casalotti sale a 6 punti, gli stessi di Città di Acilia e Athletic Soccer Formello; il World Sportservice resta a 5. Chiude la classifica il Castel S. Elia L. Graziosi, a 3 punti: è l’unica squadra del girone ancora senza vittorie.
I numeri della giornata: 23 gol in 8 partite, con una media di 2,9 a gara. Nessuna vittoria in casa, sei in trasferta e due pareggi.
Risultati – 8ª giornata (domenica 22 novembre 2026)
|
Ora
|
Casa
|
Ris.
|
Ospite
|
11:00
|
Canale Monterano Calcio
|
1 – 1
|
DuePigrecoRoma
|
11:00
|
Castel S. Elia L. Graziosi
|
0 – 3
|
Tirreno Sansa
|
11:00
|
Città di Acilia
|
1 – 1
|
Urbetevere Calcio
|
11:00
|
Fortitudo Nepi Calcio
|
2 – 3
|
Longarina TSS 1944
|
11:30
|
MYSP
|
1 – 3
|
AC Fregene
|
14:30
|
Etrurians
|
1 – 4
|
Albula
|
15:00
|
Athletic Soccer Formello
|
0 – 1
|
Atletico Focene
|
16:30
|
World Sportservice
|
0 – 1
|
Atletico Casalotti
Classifica dopo l’8ª giornata
|
Pos.
|
Squadra
|
PT
|
G
|
V
|
N
|
P
|
GF
|
GS
|
DR
|
1
|
Tirreno Sansa
|
20
|
8
|
6
|
2
|
0
|
18
|
4
|
+14
|
2
|
Atletico Focene
|
17
|
8
|
5
|
2
|
1
|
14
|
7
|
+7
|
3
|
Urbetevere Calcio
|
17
|
8
|
5
|
2
|
1
|
16
|
10
|
+6
|
4
|
AC Fregene
|
16
|
8
|
5
|
1
|
2
|
19
|
13
|
+6
|
5
|
Etrurians
|
15
|
8
|
5
|
0
|
3
|
13
|
9
|
+4
|
6
|
Albula
|
14
|
8
|
4
|
2
|
2
|
23
|
12
|
+11
|
7
|
Fortitudo Nepi Calcio
|
13
|
8
|
4
|
1
|
3
|
14
|
10
|
+4
|
8
|
Longarina TSS 1944
|
12
|
8
|
3
|
3
|
2
|
12
|
11
|
+1
|
9
|
DuePigrecoRoma
|
11
|
8
|
3
|
2
|
3
|
14
|
16
|
-2
|
10
|
Canale Monterano Calcio
|
9
|
8
|
2
|
3
|
3
|
10
|
8
|
+2
|
11
|
MYSP
|
8
|
8
|
2
|
2
|
4
|
11
|
16
|
-5
|
12
|
Atletico Casalotti
|
6
|
8
|
2
|
0
|
6
|
8
|
13
|
-5
|
13
|
Città di Acilia
|
6
|
8
|
1
|
3
|
4
|
11
|
22
|
-11
|
14
|
Athletic Soccer Formello
|
6
|
8
|
2
|
0
|
6
|
8
|
19
|
-11
|
15
|
World Sportservice
|
5
|
8
|
1
|
2
|
5
|
5
|
13
|
-8
|
16
|
Castel S. Elia L. Graziosi
|
3
|
8
|
0
|
3
|
5
|
5
|
18
|
-13