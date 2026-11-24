Ottava giornata: la capolista vince 3-0 a Castel Sant’Elia, il Focene aggancia l’Urbetevere al secondo posto. L’Albula travolge gli Etrurians, nessuna vittoria casalinga su otto partite

Nel girone B l’ottava giornata ha un dato che salta all’occhio: nessuna squadra ha vinto in casa. Su otto partite ci sono sei successi esterni e due pareggi, e la classifica si muove di conseguenza.

In testa il Tirreno Sansa continua la sua corsa. La capolista vince 3-0 sul campo del Castel S. Elia L. Graziosi, salgono a 20 punti e restano l’unica squadra imbattuta del girone (6 vittorie e 2 pareggi). Hanno anche la miglior difesa, con appena 4 gol subiti in otto partite, e la miglior differenza reti (+14).

Alle spalle della capolista, a 17 punti, ora ci sono due squadre. L’Atletico Focene vince 1-0 sul campo dell’Athletic Soccer Formello e aggancia l’Urbetevere Calcio, fermato sull’1-1 dal Città di Acilia. Il distacco dalla vetta sale così a tre punti. Subito dietro l’AC Fregene, che passa 3-1 sul campo del MYSP e sale a 16 punti con il secondo miglior attacco del girone (19 gol).

Il risultato più largo della giornata è il 4-1 dell’Albula sul campo degli Etrurians. Con questo successo l’Albula sale a 14 punti, a una sola lunghezza dagli stessi Etrurians (15), e consolida il primato di miglior attacco del campionato: 23 gol in otto partite. Per gli Etrurians è il terzo stop stagionale.

Fa rumore anche il colpo della Longarina TSS 1944, che vince 3-2 a Nepi in una delle partite più combattute di giornata. La Fortitudo Nepi resta a 13 punti, la Longarina sale a 12. Finisce in parità, 1-1, la sfida tra Canale Monterano e DuePigrecoRoma: i romani salgono a 11, i padroni di casa a 9.

In coda il successo più importante è dell’Atletico Casalotti, che vince 1-0 sul campo del World Sportservice. Il Casalotti sale a 6 punti, gli stessi di Città di Acilia e Athletic Soccer Formello; il World Sportservice resta a 5. Chiude la classifica il Castel S. Elia L. Graziosi, a 3 punti: è l’unica squadra del girone ancora senza vittorie.

I numeri della giornata: 23 gol in 8 partite, con una media di 2,9 a gara. Nessuna vittoria in casa, sei in trasferta e due pareggi.

Risultati – 8ª giornata (domenica 22 novembre 2026)

Ora Casa Ris. Ospite 11:00 Canale Monterano Calcio 1 – 1 DuePigrecoRoma 11:00 Castel S. Elia L. Graziosi 0 – 3 Tirreno Sansa 11:00 Città di Acilia 1 – 1 Urbetevere Calcio 11:00 Fortitudo Nepi Calcio 2 – 3 Longarina TSS 1944 11:30 MYSP 1 – 3 AC Fregene 14:30 Etrurians 1 – 4 Albula 15:00 Athletic Soccer Formello 0 – 1 Atletico Focene 16:30 World Sportservice 0 – 1 Atletico Casalotti

Classifica dopo l’8ª giornata

Pos. Squadra PT G V N P GF GS DR 1 Tirreno Sansa 20 8 6 2 0 18 4 +14 2 Atletico Focene 17 8 5 2 1 14 7 +7 3 Urbetevere Calcio 17 8 5 2 1 16 10 +6 4 AC Fregene 16 8 5 1 2 19 13 +6 5 Etrurians 15 8 5 0 3 13 9 +4 6 Albula 14 8 4 2 2 23 12 +11 7 Fortitudo Nepi Calcio 13 8 4 1 3 14 10 +4 8 Longarina TSS 1944 12 8 3 3 2 12 11 +1 9 DuePigrecoRoma 11 8 3 2 3 14 16 -2 10 Canale Monterano Calcio 9 8 2 3 3 10 8 +2 11 MYSP 8 8 2 2 4 11 16 -5 12 Atletico Casalotti 6 8 2 0 6 8 13 -5 13 Città di Acilia 6 8 1 3 4 11 22 -11 14 Athletic Soccer Formello 6 8 2 0 6 8 19 -11 15 World Sportservice 5 8 1 2 5 5 13 -8 16 Castel S. Elia L. Graziosi 3 8 0 3 5 5 18 -13