L’altra faccia della crisi delle nascite è una provincia sempre più anziana, con conseguenze evidenti sul futuro della sanità e dei servizi territoriali

VITERBO – Un lento, inesorabile svuotamento che nei prossimi ventiquattro anni rischia di ridisegnare il volto economico e sociale della provincia di Viterbo. È la fotografia impietosa che emerge dalle ultime proiezioni ufficiali dell’Istat — elaborate sullo scenario mediano — secondo cui il territorio si avvia verso una crisi demografica profonda e strutturale. Da qui alla metà del secolo, la Tuscia perderà per strada oltre 25mila abitanti, con un drastico assottigliamento delle generazioni più giovani e un’impennata verticale dell’indice di vecchiaia.

I numeri certificano una curva discendente senza soste. Se nel 2026 i residenti complessivi nel Viterbese sono ancora 306.929, già nel 2030 il totale scivolerà a 304.292 unità. Nel 2035 cadrà poi la soglia simbolica dei trecentomila abitanti, con la popolazione stimata a quota 299.780. Da quel momento la contrazione continuerà a mordere: 294.526 residenti nel 2040, 288.534 nel 2045, fino ad arrivare al punto più basso nel 2050, quando nella provincia si conteranno appena 281.491 cittadini. In meno di un quarto di secolo, un saldo negativo netto superiore alle venticinquemila persone.

A pesare sull’emorragia demografica è soprattutto il vuoto che si sta aprendo nelle fasce scolastiche e giovanili. Il dato più allarmante riguarda i ragazzi tra i 10 e i 14 anni, destinati a subire un autentico tracollo: dai 12.882 giovanissimi censiti nel 2026 si passerà ad appena 9.307 nel 2050. Un buco generazionale che non basterà a colmare nemmeno il leggero recupero previsto tra i più piccoli. La fascia da zero a quattro anni, infatti, dopo una prima flessione dagli 8.607 bambini del 2026 agli 8.013 del 2030, dovrebbe far registrare una timida risalita spinta dalle dinamiche dei flussi — toccando quota 8.248 nel 2035 e 8.723 nel 2050 — ma si tratterà di un segnale isolato, incapace di invertire lo squilibrio strutturale accumulato nelle classi d’età intermedie. Nello stesso arco temporale cambierà anche l’equilibrio tra i sessi: superando la tradizionale e lieve prevalenza femminile, nel 2050 si compirà il sorpasso maschile, con 140.795 uomini contro 140.696 donne.

L’altra faccia della crisi delle nascite è una provincia sempre più anziana, con conseguenze evidenti sul futuro della sanità e dei servizi territoriali. La platea dei residenti tra gli 80 e gli 84 anni vivrà una crescita imponente, balzando dagli 11.390 del 2026 fino a raggiungere le 18.091 unità nel 2050. Lo stesso trend al rialzo riguarderà tutta la popolazione over 85, con un aumento particolarmente marcato tra i cosiddetti grandi anziani: i cittadini della Tuscia con almeno 95 anni d’età passeranno infatti dai 956 registrati nel 2026 a ben 1.599 alla scadenza di metà secolo.