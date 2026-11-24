Rientrato nella Capitale lo scorso giugno dopo un lungo periodo trascorso in Olanda, Ingusci aveva deciso di rimettersi in gioco iscrivendosi all’università nonostante una condizione di estrema precarietà

ROMA – Una tragedia consumata nel cuore della città universitaria di Roma, arrivata al suo epilogo più amaro a poche ore da un possibile spiraglio. Alessandro Ingusci, 58 anni, iscritto al primo anno della facoltà di Fisica, è stato trovato senza vita all’interno di una tenda di fortuna montata sotto la statua della Minerva, alla Sapienza. Senza fissa dimora e da tempo impegnato in uno sciopero della fame per reclamare un posto letto che gli consentisse di studiare, l’uomo non ha fatto in tempo a vedere la soluzione individuata dall’assessorato al Sociale di Roma Capitale: proprio questa mattina, martedì 24 novembre, avrebbe dovuto visionare insieme agli uffici comunali una possibile sistemazione.

Rientrato nella Capitale lo scorso giugno dopo un lungo periodo trascorso in Olanda, Ingusci aveva deciso di rimettersi in gioco iscrivendosi all’università nonostante una condizione di estrema precarietà. A raccontare gli ultimi mesi della sua storia, ripresi dal Corriere della Sera, sono alcuni studenti che nelle scorse settimane avevano condiviso con lui le notti in tenda per protestare contro le politiche governative sul caro-affitti e sull’emergenza abitativa. Per chi gli è stato vicino, sotto choc per l’accaduto, quella di Alessandro è una fine che «si è consumata sotto gli occhi di tutti». Già a settembre il cinquantottenne era stato colpito da un infarto — non il primo della sua vita — interpretato dagli amici come un «segnale inequivocabile di una situazione ormai critica».

A inchiodare l’uomo in strada, stando a quanto riferito dagli stessi compagni di protesta, era stato innanzitutto un muro burocratico. Nei mesi passati Ingusci aveva tentato di accedere a un bando di DiscoLazio, l’ente regionale per il diritto allo studio, vedendosi però respingere la richiesta perché sprovvisto di Spid, Tessera sanitaria e Carta d’identità elettronica. Un ostacolo che neppure il coinvolgimento dell’ateneo, tramite l’ipotesi di credenziali temporanee, era riuscito a superare. Solo di recente, grazie alla mediazione della facoltà, si era aperta la strada di un secondo bando DiscoLazio riservato alle persone con disabilità, mentre in parallelo il Comune di Roma — superato un primo contatto complicato — aveva preparato la proposta di alloggio fissata per la giornata di oggi.

La disperazione del cinquantottenne era rimasta impressa sul gesso di una lavagna, in un’aula della Sapienza, dove aveva scelto di rendere pubblica la propria protesta: «Mi chiamo Alessandro Ingusci e sono uno studente del primo anno di Fisica. Mi stanno negando i miei diritti: diritto allo studio, diritto ad avere accesso ai posti letto e allo studentato. Ho 58 anni, sono invalido civile al 50 per cento, ho una capacità riduttiva dal 34 al 74 per cento. Dormo in tenda. E oggi inizio il mio sciopero della fame!». Un grido d’aiuto che faceva eco a quello lanciato sui social già a metà ottobre da un conoscente, Marco Carnevale, che lo aveva ritratto come un «creativo romano rientrato in città da pochi mesi» alle prese con «il momento peggiore della sua vita». In quel post Carnevale ricordava il vecchio infarto e il secondo episodio cardiaco superato dopo un breve ricovero all’ospedale Santo Spirito, spiegando come Ingusci passasse le notti all’aperto con «la sola protezione di qualche cartone da imballaggio» — senza neppure un riparo sicuro per i propri effetti personali — continuando però di giorno a frequentare le lezioni, e chiedendo a chiunque potesse di offrirgli ospitalità, «anche per un breve periodo, anche su un divano».

Intanto, nelle ore successive alla diffusione della notizia del decesso, un ulteriore elemento ha riacceso le polemiche in rete. Sui canali social di Welcome to favelas è infatti comparso un filmato in cui comparirebbe lo stesso Ingusci nel corso di un’accesa lite con un addetto alla sicurezza dell’università: nella sequenza si vede il cinquantottenne steso a terra mentre una persona lo trattiene per cercare di riportarlo alla calma, invitandolo a restare fermo e a non dimenarsi.