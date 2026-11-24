Il bottino del colpo si è rivelato piuttosto ricco. Il titolare dell’attività aveva infatti lasciato in cassa una somma più alta rispetto al solito incasso giornaliero, perché oggi avrebbe dovuto pagare i fornitori per la consegna della merce. Una volta presi i soldi, il rapinatore è scappato velocemente.

LATINA – Pomeriggio di paura ieri nel centro di Latina per una rapina a mano armata in un minimarket. Intorno alle 17, un uomo con il volto coperto è entrato nel negozio di via Cairoli, gestito da cittadini stranieri, impugnando una pistola. Ha puntato l’arma contro la commessa e si è fatto consegnare tutto l’incasso.

La sua fuga è durata però meno di un’ora.

Subito dopo l’allarme sono scattate le ricerche delle forze dell’ordine in tutta la zona. In un primo momento l’uomo è stato intercettato dai carabinieri, ma ha reagito con violenza riuscendo a divincolarsi e a scappare di nuovo. Poco dopo, però, gli agenti della Squadra Volante della Polizia, impegnati nelle ricerche, lo hanno rintracciato e fermato.

In manette è finito Daniele C., 43 anni. Quando è stato bloccato non aveva più con sé la pistola usata per la rapina, un’arma che sembrava una semiautomatica vera in grado di sparare, ma di cui non è stato possibile verificare l’autenticità. L’uomo è stato comunque riconosciuto come l’autore del colpo. Portato in Questura per gli accertamenti, il 43enne è stato poi trasferito direttamente in carcere per rapina aggravata, a disposizione dell’autorità giudiziaria.