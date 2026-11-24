SUTRI – Dopo anni di attesa, il Palazzo Comunale si prepara finalmente a diventare pienamente accessibile.

La Regione Lazio ha riconosciuto al Comune di Sutri un finanziamento di 328.700 euro, destinato a un intervento complessivo di 380.000 euro per la riqualificazione e l’ammodernamento della sede istituzionale.

Il progetto prevede la realizzazione di un ascensore interno, che garantirà il collegamento verticale dal piano terra fino all’ultimo piano dell’edificio, assicurando la piena accessibilità a tutti i livelli di Palazzo Comunale e il superamento delle barriere architettoniche oggi esistenti, l’adeguamento dei servizi igienici per le persone con disabilità e una serie di interventi di efficientamento energetico, tra cui la sostituzione degli infissi, l’installazione di impianti a pompa di calore e il rinnovamento dell’illuminazione con tecnologia Led. Il Comune contribuirà con 51.300 euro.

“Il significato più profondo di questo intervento va ben oltre la realizzazione di un ascensore: significa riconoscere e garantire un diritto -. Le parole del sindaco Amori -. Oggi ci sono cittadini che, a causa delle barriere architettoniche, non possono raggiungere autonomamente tutti gli uffici comunali e accedere pienamente ai servizi dell’istituzione che li rappresenta. Con quest’opera vogliamo superare definitivamente questa condizione. Nessun cittadino deve sentirsi escluso dalla propria Casa comunale, nessuno deve essere costretto a rinunciare a un servizio o a dipendere da altri per esercitare un proprio diritto. L’accessibilità non è un privilegio da concedere, ma un diritto da garantire. E un’istituzione pubblica ha il dovere di essere realmente aperta a tutti, senza barriere e senza distinzioni. È una richiesta che i cittadini avanzano da moltissimo tempo e alla quale questa Amministrazione intende finalmente dare una risposta concreta”.

Il finanziamento si inserisce in un percorso amministrativo contraddistinto da un articolato e significativo volume di risorse intercettate e acquisite, grazie a un’attività costante di programmazione, progettazione e interlocuzione con gli enti sovraordinati.

“Un ringraziamento alla Regione Lazio, al presidente Francesco Rocca, alla Giunta regionale e a tutti i componenti dell’Amministrazione regionale per il sostegno e l’attenzione riservati alla nostra città. Con questo finanziamento si compie un passo importante per garantire a tutti i cittadini il pieno diritto di vivere e utilizzare la propria Casa comunale”. Conclude il primo cittadino.