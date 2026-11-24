Al centro dell’intervento dell’associazione ci sono cinque punti critici, a partire dall’emorragia di terreni agricoli che colpisce ormai l’intera provincia

VITERBO – Si alza il muro contro il maxi sistema di accumulo energetico BESS «Grotte Santo Stefano» da 201,6 MW, progettato nel territorio comunale di Viterbo da un operatore privato. Sul riavvio del procedimento di Autorizzazione Unica scende ufficialmente in campo A.Ba.Co. Lazio, che in qualità di associazione portatrice di interessi diffusi ha depositato le proprie osservazioni al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), trasmettendo il documento anche a Regione Lazio, Provincia e Comune di Viterbo. L’accusa di fondo è netta: un’operazione che rischia di produrre «vantaggi economici a privati e costi per il territorio».

Al centro dell’intervento dell’associazione ci sono cinque punti critici, a partire dall’emorragia di terreni agricoli che colpisce ormai l’intera provincia. Citando il Rapporto ISPRA-SNPA 2026 — che piazza Tuscania e Montalto di Castro tra i comuni italiani con i maggiori incrementi di suolo consumato nel 2025, fotografia di un fenomeno diffuso in gran parte della Tuscia — A.Ba.Co. Lazio ribadisce che sacrificare altro terreno agricolo esige verifiche ben più rigorose, nel rispetto degli articoli 9 e 41 della Costituzione e a tutela delle generazioni future. Strettamente collegato è il nodo della pressione cumulativa: l’impianto, avverte l’associazione, non può essere esaminato come una pratica isolata, ma va valutato tenendo conto di tutti gli altri insediamenti già esistenti o in istruttoria nella zona e del loro peso complessivo su paesaggio, viabilità ed equilibrio ambientale.

Sotto la lente finiscono poi i diritti collettivi e l’economia agricola locale. Prima di apporre vincoli su un numero significativo di terreni a beneficio di soggetti privati — una misura che, ricorda l’associazione, impone la prova rigorosa di una reale e concreta utilità pubblica — viene chiesto un censimento completo delle terre di uso civico, accompagnato da un’analisi puntuale delle ricadute su uliveti, seminativi e produzioni del territorio.

Particolarmente pesante anche il capitolo dedicato alla sicurezza e alle tasche dei cittadini. A.Ba.Co. Lazio reclama piena trasparenza e applicazione del principio di precauzione su aspetti tutt’altro che secondari: dal rischio incendio alla gestione delle acque di spegnimento, dalle distanze rispetto alle abitazioni e alle aziende agricole fino all’inquinamento acustico e ai possibili costi destinati a ricadere sui consumatori.

Netta la chiusura del documento inviato a Roma. Al Ministero l’associazione chiede in prima battuta una valutazione negativa sull’istanza, fermando così il progetto. In subordine, sollecita la sospensione del procedimento almeno fino all’acquisizione dei pareri formali di Regione, Provincia e Comune, chiedendo l’avvio di una Valutazione di Impatto Ambientale che includa l’analisi complessiva di tutti gli impianti dell’area, il censimento degli usi civici e la verifica di soluzioni alternative. Infine, A.Ba.Co. Lazio rivendica un ruolo diretto nei passaggi decisivi dell’iter, chiedendo di essere informata sugli esiti e convocata alle sedute pubbliche come la Conferenza dei Servizi.