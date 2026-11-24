L’Arma ha lanciato una nuova campagna di sensibilizzazione sui propri canali social ufficiali per mettere in guardia i cittadini, in particolare gli anziani, da due meccanismi di frode ed estorsione sempre più diffusi

ITALIA – Una telefonata dal finto comandante della stazione locale per salvare i propri risparmi, oppure un’immagine sfocata su WhatsApp che si trasforma in pochi secondi in un ricatto da migliaia di euro. Sono queste le due insidie al centro della nuova campagna di sensibilizzazione e prevenzione avviata dall’Arma dei Carabinieri sui propri profili social ufficiali, con l’obiettivo di fornire ai cittadini strumenti concreti per riconoscere e neutralizzare raggiri sempre più sofisticati.

La truffa “svuota conto” del finto carabiniere

Il primo fenomeno segnalato dall’Arma è la cosiddetta truffa telefonica “svuota conto”, un raggiro che prende di mira soprattutto, ma non esclusivamente, le persone anziane. Il copione è studiato nei minimi dettagli: la vittima viene contattata inizialmente da un finto impiegato di banca, che segnala un presunto movimento sospetto sul conto corrente.

Subito dopo entra in scena un complice che si qualifica come un carabiniere del posto. Per risultare credibile e sfruttare la fiducia dei cittadini verso la divisa, il truffatore utilizza spesso un grado effettivo — frequentemente quello di Comandante — accompagnato da un nome e un cognome reali. A quel punto scatta la trappola: il finto militare avvisa che il conto è in fase di svuotamento e intima alla vittima di trasferire urgentemente il denaro su un presunto «IBAN sicuro».

La regola d’oro ribadita dai Carabinieri è netta: nessun appartenente all’Arma chiederà mai a un cittadino di consegnare denaro contante o di effettuare bonifici verso conti “sicuri”. Di fronte a richieste di questo tipo occorre riagganciare immediatamente, senza mai fornire credenziali, codici o dati bancari.

La “truffa della foto istantanea” su WhatsApp

Il secondo allarme riguarda invece la messaggistica istantanea e assume i contorni di una vera e propria estorsione. Tutto parte da un messaggio su WhatsApp proveniente da un numero sconosciuto, contenente una fotografia sfocata o da scaricare.

Se il destinatario apre il file, si ritrova esposto alla visualizzazione di materiale illegale di natura pedopornografica. Pochi istanti dopo, la vittima riceve un messaggio o una telefonata minatoria: i malviventi esigono il pagamento immediato di una somma di denaro — spesso tramite bonifico istantaneo fino a 2.000 euro — con il pretesto di evitare conseguenze giudiziarie o la divulgazione dell’accaduto.

Anche in questo caso la prevenzione passa da regole rigorose: non aprire mai foto, video o link inviati da numeri non salvati in rubrica e non cedere in alcun modo alle richieste di denaro. L’utenza mittente va subito bloccata e segnalata direttamente tramite l’applicazione.

Cosa fare in caso di dubbi o tentativi di raggiro

Davanti a chiamate sospette, messaggi anomali o al semplice timore di essere finiti nel mirino dei truffatori, l’indicazione dell’Arma è una sola: non agire d’impulso e procedere subito a una verifica contattando il Numero Unico Europeo per le Emergenze 112 (NUE 112), oppure recandosi di persona presso la Stazione dei Carabinieri più vicina.

Infine, l’appello alla prevenzione attiva: condividere queste informazioni con familiari, amici e soprattutto con le persone anziane resta l’arma più efficace per disinnescare il raggiro prima ancora che il telefono squilli.