ALATRI – Un fucile a canne mozze già carico e munizioni di fabbricazione britannica: è quanto hanno scoperto i Carabinieri della Stazione di Alatri nel pomeriggio del 25 novembre scorso, arrestando in flagranza di reato un uomo del posto, già censito nelle banche dati delle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di detenzione illegale di arma clandestina e munizionamento.

L’intervento, eseguito sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, è scaturito da una mirata attività informativa e di verifica condotta dai militari della locale Stazione, impegnati nei servizi di controllo del territorio e contrasto alla detenzione illegale di armi della Compagnia di Alatri. Durante la perquisizione nell’abitazione dell’indagato, i Carabinieri hanno rinvenuto il fucile con matricola abrasa, pronto all’uso con una cartuccia calibro 12 già inserita.

Estendendo gli accertamenti nell’immobile, gli operanti hanno inoltre recuperato due cartucce calibro 7,7×56 mm con la sigla “GB1941”, riconducibili a produzione britannica. Arma e munizioni sono state poste sotto sequestro a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Espletate le formalità di rito in caserma, su disposizione della Procura, l’uomo è stato posto ai domiciliari.