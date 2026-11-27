CIVITAVECCHIA – Non potrà tornare a Civitavecchia per un anno Simone Carabella, il noto influencer romano che lo scorso ottobre aveva fatto irruzione nel centro di preghiera islamico di via dei Granari, dando vita a una provocazione davanti ai fedeli e riprendendo la scena per pubblicarla sui social.

Nei suoi confronti il Questore della provincia di Roma ha disposto il foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel Comune di Civitavecchia per dodici mesi. Il provvedimento è stato adottato al termine dell’istruttoria della Divisione Anticrimine della Questura capitolina.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, l’influencer si sarebbe recato nel centro di preghiera e, una volta entrato, avrebbe assunto atteggiamenti di scherno e provocazione nei confronti dei fedeli presenti, consumando alimenti a base di carne suina e provocando l’interruzione del momento di raccoglimento religioso. Prima di lasciare la struttura, avrebbe inoltre prospettato la possibilità di tornare nei giorni successivi per ripetere la stessa iniziativa.

A rendere ancora più grave il comportamento contestato, secondo la Questura, sarebbe stata la successiva pubblicazione delle immagini sui social network. Nel filmato, realizzato in diretta durante l’episodio, sarebbe stato ripreso anche uno dei fedeli presenti, con il volto oscurato attraverso la sovrapposizione di un’immagine di un maiale.

La vicenda era già finita al centro dell’attenzione dopo che lo stesso Carabella aveva diffuso un’anteprima del video, accompagnata dalla frase: “Mangio la mortadella nella moschea abusiva di Civitavecchia. Rispetto solo chi mi rispetta”. Nel filmato l’influencer aveva rivendicato la propria iniziativa, contestando ai presenti il mancato rispetto delle regole.

Gli episodi sono stati approfonditi dalla Digos della Questura di Roma e segnalati all’autorità giudiziaria. Gli investigatori stanno inoltre verificando eventuali condotte analoghe che si sarebbero verificate in altri Comuni della provincia.