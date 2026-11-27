ANZIO – Nella serata del 24 novembre, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile – Aliquota Radiomobile della Compagnia di Anzio, nell’ambito dei costanti servizi di controllo del territorio predisposti a tutela delle attività produttive e dei cittadini, hanno arrestato in flagranza di reato due uomini di 47 e 50 anni, entrambi residenti ad Aprilia e già noti alle forze dell’ordine, gravemente indiziati di furto aggravato in concorso.

L’operazione è scattata intorno alle 19:15 presso un noto esercizio commerciale di articoli per la casa situato in via Nettunense, a seguito della segnalazione effettuata da un dipendente al 112. La risposta della pattuglia della Radiomobile è stata immediata: grazie al capillare presidio dell’area, i militari hanno raggiunto l’attività in pochissimi istanti, prendendo in consegna i due uomini che poco prima erano stati bloccati dall’addetto alla vigilanza interna dopo essere stati sorpresi con della merce non pagata occultata all’interno di uno zaino, nello specifico tre rasoi elettrici del valore complessivo di circa 71 euro.

L’esperienza e l’acume investigativo dei Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno però permesso di non fermarsi al primo riscontro e di approfondire subito il controllo, estendendo la perquisizione all’autovettura parcheggiata all’esterno e in uso ai due fermati. All’interno dell’abitacolo i militari hanno così rinvenuto diversi generi alimentari, per un valore di circa 45 euro, dei quali i due non sapevano giustificare la provenienza.

I rapidi accertamenti condotti sul posto dall’equipaggio hanno consentito di ricostruire l’intera serie di furti messa a segno poco prima dai due: la merce alimentare era infatti il provento di un ulteriore colpo perpetrato ai danni di un supermercato situato in via di Villa Claudia, sempre ad Anzio.

L’intera refurtiva recuperata grazie all’efficace azione dell’Arma è stata contestualmente restituita ai rispettivi responsabili degli esercizi commerciali. Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, i due arrestati sono stati accompagnati presso le rispettive abitazioni ad Aprilia in regime di arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del rito direttissimo.