FROSINONE – Un colpo organizzato nei minimi dettagli, con tanto di auricolari e ruoli ben definiti, ma sventato dalla prontezza del titolare e dall’intervento fulmineo dei Carabinieri. Tre cittadini romeni di 25, 28 e 31 anni, tutti senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati in flagranza di reato per tentato furto aggravato in concorso ai danni del supermercato Conad di via Casilina Nord.

Il blitz dei malviventi, avvenuto nei giorni scorsi, puntava a un bottino dolce ma decisamente costoso: tavolette e blocchi di cioccolato per un valore complessivo di circa 900 euro. Secondo quanto ricostruito, la banda agiva con un preciso schema operativo.

Mentre il trentunenne riempiva di merce alcune buste nascoste nel carrello, i due complici più giovani fungevano da “pali”, indicando gli scaffali da saccheggiare e coordinando le mosse tramite smartphone e auricolari.

I loro movimenti sospetti non sono però sfuggiti al titolare dell’attività, che ha seguito l’intera sequenza dalle telecamere di videosorveglianza. Quando l’uomo con il carrello ha oltrepassato le casse senza pagare, una commessa lo ha inseguito costringendolo ad abbandonare la refurtiva nel piazzale esterno. Nella concitazione della fuga, uno dei complici ha strattonato con violenza il proprietario, riuscendo a divincolarsi e lasciandogli in mano il proprio giubbotto.

L’allarme immediato ha permesso alle pattuglie delle Stazioni di Roccasecca, Ceprano e del Radiomobile di Pontecorvo di rintracciare e bloccare i tre fuggitivi nel giro di pochi minuti, a circa 500-800 metri dal supermercato. Dopo la convalida dell’arresto al Tribunale di Cassino, per il 25enne e il 28enne sono scattati i domiciliari con braccialetto elettronico, mentre al 31enne è stato imposto l’obbligo di firma. Avviata anche la procedura per il foglio di via da Arce.