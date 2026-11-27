FERENTINO – Un cittadino straniero di 34 anni, senza fissa dimora e disoccupato, è stato arrestato nella tarda serata di martedì 24 novembre a Ferentino con le gravi accuse di rapina, atti persecutori e lesioni personali. L’intervento decisivo è stato messo a segno dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Anagni, nell’ambito delle tutele previste dal Codice Rosso.

L’episodio ha avuto inizio intorno alle 19:30, quando l’uomo si è appostato sotto l’abitazione della vittima, una 40enne del posto. Da tempo l’indagato la tormentava con messaggi, pedinamenti e appostamenti continui, nel vano tentativo di avviare una relazione sentimentale. Mosso da un improvviso raptus di gelosia, il 34enne si è scagliato contro la donna colpendola violentemente con calci e pugni.

Nel corso della colluttazione le ha strappato dal collo una catenina d’argento e le ha sottratto il cellulare proprio mentre la 40enne tentava disperatamente di comporre il numero unico di emergenza 112.

Nonostante i colpi subiti, la donna è riuscita a divincolarsi e a rifugiarsi in casa, dando finalmente l’allarme. La risposta dell’Arma è stata immediata: i militari hanno rintracciato l’aggressore poco distante dall’abitazione. Durante la perquisizione, i Carabinieri hanno recuperato nelle tasche dei suoi pantaloni sia la catenina che il telefono appena rubati, restituendoli subito alla legittima proprietaria.

Sequestrato anche un secondo smartphone in uso all’uomo per ulteriori accertamenti. Soccorsa dal personale del 118, la 40enne è stata trasferita all’Ospedale Civile di Frosinone per le cure necessarie. Su disposizione della Procura della Repubblica di Frosinone, il 34enne è stato invece rinchiuso nel carcere del capoluogo ciociaro.