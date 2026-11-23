FROSINONE – Ha seguito l’ex moglie fino alla caserma dei Carabinieri di Veroli, pretendendo di entrare negli uffici proprio mentre la donna stava sporgendo denuncia contro di lui. È finito così in manette, in flagranza di reato, un uomo residente a Castelliri, arrestato dai militari della Stazione di Veroli con le accuse di atti persecutori e violazione del divieto di avvicinamento.

L’episodio si è verificato la scorsa settimana nell’ambito di un’attività coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone. Nonostante un’ordinanza cautelare emessa lo scorso luglio dal G.I.P. di Frosinone gli imponesse di restare ad almeno mille metri dalla donna e dall’abitazione familiare di Veroli, l’indagato ha ignorato ogni prescrizione. Dapprima ha scavalcato la recinzione di casa, bussando con insistenza alla finestra e minacciando di sfondarla davanti ai due figli minorenni, per poi tornare sul posto altre tre volte.

Circa due ore dopo, notata l’auto dell’ex coniuge parcheggiata vicino alla Stazione Carabinieri di Veroli dove la vittima si era recata per querelarlo, l’uomo ha cercato di accedere nella struttura dell’Arma. I militari lo hanno subito bloccato e dichiarato in arresto.

All’esito dell’udienza, il G.I.P. del Tribunale di Frosinone ha convalidato il provvedimento, evidenziando la gravità di una condotta reiterata nell’arco della stessa giornata. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari, durante le quali l’indagato potrà far valere le proprie difese ai sensi del Codice di Procedura Penale e si presume non colpevole fino a eventuale condanna definitiva.