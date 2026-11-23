Frosinone – L’ex moglie va in caserma a Veroli per denunciarlo, lui la segue e cerca di entrare: arrestato dai carabinieri
L’uomo doveva restare a mille metri dalla donna, ma dopo aver assediato la sua casa davanti ai figli minori la pedina mentre va a denunciarlo e tenta di entrare negli uffici dei militari
L’episodio si è verificato la scorsa settimana nell’ambito di un’attività coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone. Nonostante un’ordinanza cautelare emessa lo scorso luglio dal G.I.P. di Frosinone gli imponesse di restare ad almeno mille metri dalla donna e dall’abitazione familiare di Veroli, l’indagato ha ignorato ogni prescrizione. Dapprima ha scavalcato la recinzione di casa, bussando con insistenza alla finestra e minacciando di sfondarla davanti ai due figli minorenni, per poi tornare sul posto altre tre volte.
Circa due ore dopo, notata l’auto dell’ex coniuge parcheggiata vicino alla Stazione Carabinieri di Veroli dove la vittima si era recata per querelarlo, l’uomo ha cercato di accedere nella struttura dell’Arma. I militari lo hanno subito bloccato e dichiarato in arresto.
All’esito dell’udienza, il G.I.P. del Tribunale di Frosinone ha convalidato il provvedimento, evidenziando la gravità di una condotta reiterata nell’arco della stessa giornata. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari, durante le quali l’indagato potrà far valere le proprie difese ai sensi del Codice di Procedura Penale e si presume non colpevole fino a eventuale condanna definitiva.