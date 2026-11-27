Ciascun Comune potrà inserire e aggiornare autonomamente le informazioni di propria competenza

ROMA – Un patrimonio informativo unitario e aggiornato per conoscere l’organizzazione della Polizia Locale nel Lazio, sostenere la programmazione regionale e rafforzare il coordinamento tra i Comandi. È questo l’obiettivo di ARCHIMEDE, il progetto per la realizzazione dell’Anagrafica Unica Regionale della Polizia Locale del Lazio, presentato questa mattina presso la Sala Tevere della Regione Lazio.

Promossa dall’Accademia Regionale di Polizia Locale del Lazio e dall’Assessorato al Personale, Polizia Locale, Enti Locali e Sicurezza Urbana della Regione Lazio, la piattaforma nasce per superare la frammentazione delle informazioni e mettere a disposizione della Regione e degli Enti locali uno strumento conoscitivo condiviso, capace di accompagnare le decisioni e migliorare la capacità di intervento sul territorio.

ARCHIMEDE consentirà di raccogliere e organizzare in un unico sistema i dati quantitativi relativi agli operatori, ai Comandi, ai mezzi, alle dotazioni e alle tecnologie della Polizia Locale regionale.

I dati permetteranno di analizzare le esigenze dei territori, programmare in modo più efficace le attività formative, indirizzare le risorse, favorire la cooperazione tra i Comandi e rafforzare la risposta operativa in occasione di eventi ed emergenze.

Ciascun Comune potrà inserire e aggiornare autonomamente le informazioni di propria competenza. La piattaforma sarà accessibile attraverso sistemi di autenticazione digitale e garantirà differenti livelli di accesso, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

Il progetto prevede inoltre la diffusione, attraverso il sito istituzionale dell’Accademia, di dati statistici macroaggregati e infografiche, utili a conoscere e monitorare l’evoluzione del sistema della Polizia Locale nel Lazio.

«Con la presentazione del progetto Archimede, per il quale ringrazio l’Accademia regionale di Polizia locale per il lavoro svolto, percorriamo un ulteriore passo nel percorso di modernizzazione e rafforzamento dei Corpi del Lazio. In questi anni abbiamo investito oltre 6 milioni di euro per sostenere i Comandi, rinnovare le dotazioni e promuovere la formazione, perché crediamo che la sicurezza dei territori passi proprio dalla valorizzazione delle donne e degli uomini che ogni giorno sono sul campo al servizio delle nostre comunità. L’anagrafica unica, grazie alla quale avremo finalmente un quadro completo ed esaustivo, è un ulteriore tassello di questa strategia e ci consentirà di superare la frammentazione e creare una base conoscitiva comune, al servizio della Regione e di tutte le amministrazioni locali per ottimizzare le risorse e indirizzarle dove sono più necessarie», sottolinea Luisa Regimenti, Assessore regionale al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Enti locali e all’Università della Regione Lazio.

«Con ARCHIMEDE compiamo un passo decisivo verso una conoscenza più completa e strutturata della Polizia Locale del Lazio. Disporre di dati aggiornati significa poter programmare meglio la formazione, orientare le risorse e costruire forme di coordinamento sempre più efficaci tra Regione, Comuni e Comandi. L’avvio dei corsi ci offre già un primo riscontro concreto: oltre 400 partecipanti e più di 40 Comuni del Lazio iscritti. È un segnale di fiducia nel percorso dell’Accademia e della domanda di formazione e confronto che arriva dai territori. Vogliamo preparare gli operatori ad affrontare con competenza e lucidità il lavoro sul campo, anche nella gestione delle emergenze. I corsi sono inoltre un’occasione fondamentale per condividere ciò che funziona, individuare ciò che può essere migliorato e mettere in relazione Comandi che nella quotidianità avrebbero poche opportunità di incontrarsi. L’Accademia vuole essere un luogo stabile di formazione e confronto e un punto di raccordo tra Regione, amministrazioni locali e Comandi, mettendo competenze, ricerca e innovazione al servizio dei territori», dichiara Andrea Bartolotta, Presidente dell’Accademia di Polizia Locale della Regione Lazio.