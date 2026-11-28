Etrurianews chiuso per lutto, pubblicazioni sospese fino a lunedì
MONTEFIASCONE – Un grave lutto ha colpito la nostra redazione, la comunità di Montefiascone e la frazione di Zepponami.
Le pubblicazioni di Etrurianews resteranno sospese fino a lunedì.
Ci scusiamo con i lettori per l’interruzione e ringraziamo tutti per la comprensione.
Alla famiglia di Giuseppe Costantini giungano le più sentite condoglianze dalla redazione di Etrurianews degli amici e di tutti coloro che porteranno nel cuore la sua simpatia e allegria. Il grande dolore è quello di non essere riusciti ad aiutarlo e a farlo reintegrate in una società che preferisce isolare, scartare, abbandonare.
A Dio la tua anima caro Giuseppe.