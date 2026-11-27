ROMA – Un timbro postale per ricordare Federica Torzullo e lasciare un segno contro la violenza sulle donne.

Poste Italiane ha installato giovedì 26 novembre, nella propria sede centrale di Roma, un timbro commemorativo dedicato alla dipendente vittima di femminicidio lo scorso gennaio.

L’iniziativa è stata promossa in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, celebrata il 25 novembre, e nasce con l’obiettivo di mantenere viva la memoria di Federica, che faceva parte della comunità aziendale.

Un gesto simbolico, dunque, attraverso il quale l’azienda ha voluto ricordare la collega e ribadire il proprio impegno nel contrasto alla violenza di genere. Un segno destinato a trasformare il ricordo in un messaggio di sensibilizzazione.