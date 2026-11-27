VITERBO – Un tendone distrutto dalle fiamme e attrezzature danneggiate dal rogo. È il bilancio dell’incendio divampato nella notte al Leopard Circuit Viterbo, il kartodromo lungo la Cassia Nord.

Le fiamme sarebbero partite dopo l’una e avrebbero interessato la struttura utilizzata dalla scuderia Tony Kart Racing Team. Il fuoco ha divorato parte della copertura, lasciando scoperta l’intelaiatura metallica, mentre alcuni sostegni si sono piegati sulle attrezzature presenti all’interno.

Tra i resti del tendone sono rimasti telai e componenti anneriti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno utilizzato schiumogeni e un’autobotte per domare l’incendio. Il loro intervento avrebbe evitato che le fiamme raggiungessero le altre strutture, rimaste intatte.

Al kartodromo sono arrivati anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’accaduto. Restano da chiarire l’esatta ora di inizio dell’incendio e soprattutto le cause. Tra le ipotesi al vaglio c’è anche quella di un’origine dolosa, che dovrà essere verificata dagli investigatori.