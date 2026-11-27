A diffondere la triste notizia è stata direttamente l’azienda attraverso un commosso messaggio

VITERBO – Viterbo perde una delle figure più note e rappresentative del proprio tessuto economico. Si è spento Salvatore Zanobi, storico fondatore e patron di Formasal, personaggio conosciuto e stimato in tutta la città, il cui nome è legato in modo indissolubile a una delle realtà imprenditoriali più solide e longeve del territorio.

A diffondere la triste notizia è stata direttamente l’azienda attraverso un commosso messaggio affidato ai propri canali social. «Con profondo dolore annunciamo la scomparsa del nostro fondatore», si legge nella nota di Formasal, che ripercorre il lato umano e professionale dell’imprenditore: «È lui che ha costruito e fatto nascere Formasal, con visione, coraggio e amore per il suo lavoro. Un grande imprenditore, ma prima di tutto un uomo che ha saputo creare una famiglia, prima ancora che un’azienda».

La storia imprenditoriale di Salvatore Zanobi affonda infatti le proprie radici lontano nel tempo, fino al 1958. Fu proprio in quell’anno che diede vita a un’attività di commercio all’ingrosso di formaggi e salumi: da quel primo nucleo, cresciuto nel corso dei decenni grazie a intuito e dedizione, ha preso forma la struttura moderna di Formasal, oggi punto di riferimento del settore e guidata dai figli Claudio e Roberto Zanobi. Un percorso che l’azienda stessa rivendica nel proprio saluto finale: «La sua eredità vive in ognuno di noi, in ogni cosa che facciamo ogni giorno. Grazie di tutto Salvatore. Riposa in pace».

Non appena la notizia è rimbalzata online, i social sono stati travolti da un’ondata di affetto: sono già tantissimi i messaggi di cordoglio, i ricordi e le testimonianze di vicinanza rivolti alla famiglia da parte di cittadini, amici e colleghi, a conferma del segno profondo lasciato da Salvatore Zanobi nella comunità viterbese.