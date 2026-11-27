ROMA – La Regione Lazio ha assegnato 2,1 milioni di euro a nove Comuni del territorio regionale attraverso il Fondo per prevenire il dissesto finanziario degli enti locali. Il provvedimento, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio, dà attuazione ai nuovi criteri e alle modalità di accesso al Fondo approvati dalla Giunta regionale lo scorso luglio.

Le risorse sono destinate ai Comuni di Castel Gandolfo (154.495 euro), Falvaterra (85.831 euro), Gallinaro (207.433 euro), Lariano (214.577 euro), Morlupo (429.153 euro), Nettuno (429.153 euro), Paliano (386.238 euro), Pomezia (128.746 euro) e Terelle (64.373 euro).

L’intervento è finalizzato a favorire il risanamento finanziario degli enti locali, sostenendo la riduzione del disavanzo e dell’indebitamento e contribuendo al ripristino degli equilibri di bilancio.

“Con questo provvedimento confermiamo l’impegno della Regione Lazio al fianco delle amministrazioni comunali che si trovano ad affrontare situazioni di difficoltà finanziaria. Il nostro obiettivo è intervenire in maniera preventiva, evitando che le criticità di bilancio possano compromettere la capacità degli enti di garantire servizi essenziali alle comunità. Attraverso criteri oggettivi di assegnazione delle risorse e puntuali meccanismi di controllo, intendiamo accompagnare i Comuni in un percorso di risanamento strutturale, coniugando sostegno finanziario, responsabilità amministrativa e sana gestione delle risorse pubbliche”, dichiara l’assessore al Bilancio e alla Programmazione economica della Regione Lazio, Giancarlo Righini.