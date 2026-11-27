A preoccupare è un passaggio ben preciso contenuto nella delibera pubblicata dal Comune, in cui compare l’ipotesi della sub-concessione del sito

VITERBO – Sale la tensione a Viterbo sul destino delle storiche acque termali lungo la strada Tuscanese. A far scattare l’allarme tra i cittadini — già pronti a mobilitarsi al grido di «Giù le mani dal Bullicame» — è stato il recente via libera della Conferenza dei servizi al progetto di fattibilità tecnico-economica destinato alla riqualificazione del parco termale.

A preoccupare è un passaggio ben preciso contenuto nella delibera pubblicata dal Comune, in cui compare l’ipotesi della sub-concessione del sito. Uno scenario che avvicina sensibilmente l’ingresso di soggetti privati nella gestione di un’area rimasta finora estranea a questo modello, rappresentando le ultime pozze libere a disposizione della città.

Sulla vicenda interviene con toni durissimi l’ex sindaco Giovanni Arena, che contesta le scelte compiute dall’amministrazione e solleva il nodo cruciale dell’accesso gratuito al parco. «C’erano le risorse per riqualificare il Bullicame in questi anni, ma non è stato fatto», attacca l’ex primo cittadino, criticando la strada intrapresa ora per «affidare ad un privato la subconcessione dell’area». Per Arena le conseguenze di questa impostazione sarebbero fin troppo prevedibili: «Quale privato si farà infatti carico della gestione senza avere un ritorno economico? Il rischio, dunque, è che i viterbesi dovranno pagare un biglietto di ingresso».