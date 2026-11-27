L’assessore si abbandona a uno “sfogo social” dopo le critiche degli ultimi giorni

VITERBO – Scontro politico al veleno a Viterbo attorno al cantiere della nuova rotonda di strada Acquabianca e ai disagi legati al semaforo temporaneo. A rispondere per le rime alle critiche piovute negli ultimi giorni è stato l’assessore Emanuele Aronne, che dai propri canali social ha replicato con toni sarcastici e taglienti alle accuse di un ex consigliere comunale — mai nominato esplicitamente — secondo cui la situazione attuale rappresenterebbe «lo schifo più totale».

«Concordo! Il fatto che a distanza di 20 anni oggi si stia lavorando per fare la nuova rotonda, per fare la fognatura, per far ripartire un quartiere abbandonato è senza dubbio “lo schifo più totale”», ha ironizzato l’assessore, provando però subito a dare anche una risposta concreta agli automobilisti costretti alle code. Aronne ha infatti assicurato che l’«imprevisto sul cantiere» che ha riacceso gli animi «la settimana prossima verrà risolto», aggiungendo una stoccata sul calendario dei lavori: «Ci scusiamo se ci abbiamo messo due mesi in più, ma davanti a 20 anni ci sentiamo giustificati».

Da qui l’affondo politico vero e proprio, giocato sul terreno della memoria storica del quartiere. «Acquabianca o Colleverde, chiamatela come preferite, è uno scempio che durava da più di 20 anni — ha scritto Aronne, puntando il dito direttamente contro il suo detrattore —, tra i quali il consigliere irritato è stato consigliere di maggioranza, senza che si muovesse paglia». L’assessore ha poi rivendicato lo sblocco di un’operazione complessa da cinque milioni di euro di interventi, ripartiti al 60 per cento a carico del Comune e al 40 per cento dei privati, rimasta a lungo impantanata in «non meglio precisate diatribe politiche». «Mi dicevano che era impossibile risolverla — ha sottolineato — ed invece, contenzioso evitato e lavori ripartiti».

Nel suo intervento l’esponente della giunta ha inoltre acceso i riflettori sul capitolo parallelo dei sottoservizi, spiegando che mentre i lavori stradali avanzano, l’amministrazione ha finanziato e sta approvando la nuova rete fognaria destinata a sostituire «il depuratore improvvisato e realizzato in fretta e furia perché altrimenti le case costruite non potevano essere utilizzate». Un passaggio sfruttato per un ulteriore affondo verso il passato: «Se si fosse scaldato allo stesso modo quando si iniziò a costruire senza che fosse prima realizzata la fogna, come previsto dalla convenzione, oggi avrebbe trovato una rotonda finita da tempo e un quartiere perfettamente funzionante».

Netta e priva di diplomazia, infine, la chiusura con cui Aronne legge il clima crescente di tensione in città: «Ci vuole un coraggio a parte… ma si sa, siamo in campagna elettorale, le memorie svaniscono, le invenzioni politiche fioccano e soprattutto si urla sui social. Amen».