CIVITAVECCHIA – L’inverno comincia a farsi sentire anche sul litorale cittadino, con intense raffiche di vento e nuove mareggiate che tornano a mettere alla prova la spiaggia del Pirgo.

Nessun danno particolare a persone o cose, ma il mare ha nuovamente modificato la conformazione dell’arenile, spostando grandi quantità di ciottoli e creando un accumulo alto circa due metri.

Un fenomeno che riporta l’attenzione sull’efficacia degli interventi realizzati nel 2025, quando, con un investimento di circa un milione di euro finanziato attraverso Cassa depositi e prestiti, erano stati completati i lavori di rifioritura della barriera soffolta e di ripascimento della spiaggia.

Da allora, tuttavia, le mareggiate hanno più volte ridisegnato il profilo dell’arenile.

Già nell’estate dello scorso anno si era registrata una significativa erosione, seguita da interventi del Comune per ridistribuire i ciottoli. Nuove criticità erano emerse nel gennaio 2026 e, ancora, nel luglio successivo, quando si erano rese necessarie operazioni straordinarie di pulizia e livellamento.

L’amministrazione comunale ha più volte ricordato che la barriera soffolta, proprio perché sommersa, ha la funzione di attenuare l’energia delle onde, ma non può impedirne completamente gli effetti. Una protezione più incisiva sarebbe garantita da una scogliera emersa, il cui costo, secondo quanto dichiarato dall’assessore all’Ambiente Stefano Giannini, si aggirerebbe intorno ai cinque milioni di euro.

Nel frattempo, il mare continua a spostare il materiale e a modificare la conformazione della spiaggia. La gestione del Pirgo resta quindi affidata, almeno per il momento, alla manutenzione periodica, con interventi di pulizia e riprofilatura dell’arenile che si rendono necessari dopo le mareggiate più intense.