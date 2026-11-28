VITERBO – Tutto pronto per l’ottavo turno di andata del campionato di serie B di basket femminile, con le Terme Salus che ospitano in questa domenica pomeriggio la formazione dell’Atletico San Lorenzo.

In casa biancoblù l’imperativo è quello di riprendere la marcia interrotta dalle ultime due sconfitte e, in particolare, lasciarsi alle spalle l’amarezza per il ko con il minimo scarto maturato proprio sul parquet della capolista Esquilino.

Di fronte ci sarà un’avversaria che, esattamente come Smit due settimane fa, si presenterà al PalaMalè con soli due punti in classifica ma che, anche in considerazione di quel precedente, dovrà essere affrontata con la stessa intensità e ancora più determinazione di quanto visto contro Esquilino. Il team guidato in panchina da coach Giulia Lapenna può contare su una realizzatrice come Chiara Rossetti, vicina ai 15 punti di media, e su una difesa che tiene le avversarie sotto i 60 punti realizzati per gara. Un gruppo che è abituato a lottare e che sicuramente si presenterà al PalaMalè deciso a tentare il colpaccio.

Guai quindi a far calare l’attenzione, come ci tiene a ribadire coach Maria Chiara Scaramuccia: “La classifica non conta nulla perchè in campo ogni avversaria può metterti in difficoltà se non sei concentrato e determinato. Le nostre avversarie vengono da un turno di riposo e avranno preparato a dovere la gara, anche noi però ci siamo allenate con intensità in questi giorni per essere pronte. Contro Esquilino abbiamo disputato una buona gara ma ci è mancato qualcosa per portare a casa la vittoria. Dobbiamo essere ancora migliori di come siamo state finora, vorrei che tutte le giocatrici portassero un contributo importante perchè il nostro gruppo ha bisogno del massimo da chiunque scende in campo, sia le giocatrici più esperte che le più giovani, ed è un aspetto che abbiamo affrontato durante la settimana. Fisicamente stiamo bene quindi voglio vedere una prova solida e concreta da tutte”. La palla a due è in programma alle 18 e la direzione di gara sarà affidata ai signori Federico Manca di Roma e Andrea Leonetti di Manziana.

La gara sarà trasmessa in diretta streaming anche sul profilo Facebook ufficiale della società viterbese (Basket Ants).