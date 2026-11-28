Mentre proseguono le indagini, gare e appuntamenti non si fermeranno

VITERBO – Arriva la presa di posizione ufficiale della società che gestisce il Leopard Circuit Viterbo dopo il devastante incendio che, nella notte tra giovedì e venerdì, ha distrutto il rimessaggio del Tony Kart Racing Team lungo la Cassia Nord. Con un comunicato diffuso nelle ultime ore, la proprietà fa il punto sull’accaduto confermando la pista dolosa, ribadendo la piena collaborazione con gli inquirenti e rassicurando piloti e addetti ai lavori sulla regolare prosecuzione del calendario sportivo.

La nota parte dalle immagini della videosorveglianza, già acquisite dai Carabinieri — che avevano mostrato due persone incappucciate introdursi nella struttura — per chiarire la matrice dell’episodio: «Le telecamere di sicurezza hanno ripreso due persone mentre entravano nell’area poco prima che divampassero le fiamme. Le registrazioni sono al vaglio delle autorità competenti, che stanno ricostruendo l’accaduto e accertando eventuali responsabilità». Un passaggio chiave della nota serve inoltre a prendere le distanze dall’ombra del rogo rispetto alla gestione dell’impianto: «I primi elementi emersi fanno ipotizzare un incendio di origine dolosa, estraneo alle normali attività del circuito».

Un colpo pesantissimo sul piano materiale, con una prima stima dei danni che sfiora il milione di euro tra kart, pneumatici e attrezzature tecniche divorati dalle fiamme sotto la struttura metallica piegata dal calore. Nonostante la violenza dell’incendio — domato dai Vigili del Fuoco intervenuti intorno alle 00:40 su segnalazione della vigilanza e rimasti al lavoro fino alle 5 del mattino anche con l’ausilio di schiumogeni — il bilancio umano resta per fortuna intatto: «L’intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di domare le fiamme e circoscrivere l’area interessata, che è stata messa in sicurezza. Fortunatamente, non si registrano feriti». Le fiamme non hanno intaccato gli altri tendoni né raggiunto il carburante, custodito in una zona separata dell’impianto.

Nonostante lo shock per quanto accaduto, la macchina organizzativa dell’autodromo non si ferma e gli impegni in pista vanno avanti regolarmente, a partire dalla WSK Final Cup che vede in gara oltre 350 iscritti. A metterlo nero su bianco è la stessa società di gestione: «Si informa che il Leopard Circuit Viterbo è regolarmente operativo e che tutte le attività proseguono secondo la normale programmazione, senza alcuna interruzione».

Nel comunicato non manca infine un messaggio di solidarietà rivolto alla scuderia colpita dal rogo, accompagnato dai ringraziamenti a chi ha evitato conseguenze peggiori. «Siamo profondamente dispiaciuti per quanto accaduto ed esprimiamo la nostra vicinanza al Tony Kart Racing Team e a tutte le persone coinvolte», scrive il Leopard Circuit, ricordando come «la sicurezza e l’accoglienza di piloti, team, ospiti e clienti rappresentano da sempre una nostra priorità». La società conferma infine di stare «collaborando con le autorità competenti» e rivolge un plauso «ai Vigili del Fuoco, alle Forze dell’Ordine, al personale di vigilanza e al proprio staff per il tempestivo intervento».