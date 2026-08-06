VITERBO – Attimi di forte tensione nel pomeriggio di oggi a Viterbo, dove un uomo di circa 70 anni ha minacciato di togliersi la vita affacciandosi dal settimo piano di un edificio in via Murialdo.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e un’ambulanza del 118, pronta a prestare assistenza sanitaria.

Le operazioni si sono concentrate nel tentativo di instaurare un dialogo con l’anziano. Grazie all’intervento congiunto delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco, la situazione è stata riportata sotto controllo e l’uomo è stato messo in sicurezza, evitando conseguenze drammatiche.

Presenti anche gli operatori del 118, che hanno provveduto agli accertamenti sanitari necessari al termine dell’intervento.

Sono in corso ulteriori verifiche per ricostruire le circostanze che hanno portato all’episodio.