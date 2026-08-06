GRADOLI – Momenti di apprensione nel pomeriggio sul lago di Bolsena, nelle acque antistanti il territorio comunale di Gradoli, dove una barca con quattro persone a bordo si è improvvisamente capovolta, facendo cadere tutti gli occupanti in acqua.

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti in tempi rapidi i vigili del fuoco, che hanno raggiunto l’area dell’incidente per prestare soccorso. Le operazioni di recupero hanno consentito di mettere in salvo tutte e quattro le persone coinvolte.

Fortunatamente nessuno ha riportato conseguenze gravi e i quattro occupanti sono stati tratti in salvo in buone condizioni.

Sono ora in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e individuare le cause che hanno determinato il ribaltamento dell’imbarcazione.

L’intervento dei soccorritori si è concluso positivamente, evitando che l’incidente avesse conseguenze ben più serie.