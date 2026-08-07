OSTIA – Blitz dei Carabinieri contro le piazze di spaccio del litorale romano. Un’imponente operazione ha interessato Ostia e Acilia, con controlli concentrati in particolare nelle zone di piazza Gasparri, via Fasan, Idroscalo, Dragona e San Giorgio.

In campo, insieme ai militari della Compagnia di Ostia, anche i paracadutisti del 1° Reggimento “Tuscania”, l’Aliquota di Primo Intervento della Compagnia Aeroporti di Fiumicino, i Nuclei cinofili di Santa Maria di Galeria e il Nucleo elicotteri di Roma Urbe.

Il bilancio dell’operazione è di 9 persone arrestate e 14 denunciate a piede libero. Complessivamente sono state identificate 217 persone e controllati 91 veicoli.

Particolarmente significativo il quantitativo di droga sequestrato: i Carabinieri hanno recuperato 250 grammi di cocaina, 15 grammi di crack, 51 grammi di hashish e 9 grammi di marijuana, oltre a 12 mila euro in contanti, ritenuti provento di attività illecite.

Tre persone sono state arrestate per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, due a Ostia e una ad Acilia. Altre sei sono finite in manette in esecuzione di provvedimenti emessi dall’Autorità giudiziaria.

Sul fronte delle denunce, quattro persone sono state deferite per detenzione ai fini di spaccio, due per il possesso di carte di identità elettroniche prive di microchip, tre per porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere, due per ricettazione e tre per appropriazione indebita.

Durante i controlli, inoltre, 31 persone sono state segnalate alla Prefettura di Roma perché trovate in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti destinate, secondo gli accertamenti, all’uso personale.

Non sono mancati i controlli alla circolazione stradale: sono state elevate 62 sanzioni per violazioni al Codice della strada, per un importo complessivo di 28.271 euro.

L’operazione si inserisce nel piano di potenziamento dei controlli nelle aree ritenute più sensibili del litorale romano, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza percepita dai cittadini e colpire le strutture logistiche della criminalità locale.