SANTA MARINELLA – Due lavoratori impiegati completamente “in nero” sono stati individuati dalla Guardia di Finanza in un esercizio commerciale di prossimità di Santa Marinella, nell’ambito dei controlli estivi intensificati sul territorio per contrastare il lavoro sommerso e le violazioni fiscali.

L’intervento è stato effettuato dai militari del Gruppo di Civitavecchia della Guardia di Finanza, che hanno accertato l’assenza della prescritta comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro per entrambi i dipendenti.

Per le violazioni riscontrate è stata applicata una maxisanzione amministrativa complessiva di 3.900 euro.

Gli accertamenti non si sono limitati alla posizione dei lavoratori. I successivi approfondimenti di natura fiscale hanno infatti consentito di rilevare anche violazioni formali relative alla tenuta delle scritture contabili e agli adempimenti previsti dalla normativa tributaria in materia di ritenute da lavoro dipendente.

L’operazione rientra nell’attività di controllo economico del territorio predisposta dalla Guardia di Finanza in vista della stagione estiva, con particolare attenzione ai settori maggiormente esposti al fenomeno del lavoro irregolare.

I controlli, spiegano le Fiamme Gialle, sono finalizzati a garantire il rispetto degli obblighi contributivi e tributari e a tutelare le imprese che operano regolarmente, contrastando quelle situazioni che possono determinare condizioni di concorrenza sleale sul mercato.