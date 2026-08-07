CAPRANICA PRENESTINA – Musica, arte e tradizione tornano a incontrarsi nella suggestiva cornice del Tempio di Santa Maria Maddalena, dove il 14 agosto, alle 20, è in programma il tradizionale Concerto di Ferragosto, uno degli appuntamenti più attesi dell’Estate Religiosa di Capranica Prenestina.

A esibirsi sarà l’Orchestra Città di Pompei, all’interno della Cappella Musicale della Maddalena, diretta dal maestro Alfonso Todisco, musicista con una lunga attività in Italia e all’estero.

Il concerto vedrà la partecipazione di tre solisti. Al violino ci sarà Eugenia Lentini, musicista premiata in numerosi concorsi e rassegne, tra cui Riviera Etrusca, Crescendo, Zanuccoli e Marco Dall’Aquila. Lentini è attualmente docente dei corsi di base di violino presso l’Istituto Vecchi-Tonelli di Modena e Carpi.

Con lei sul palco Francesco Liguori, clarinettista che ha partecipato a importanti eventi internazionali e collaborato con diverse istituzioni musicali. Liguori ha inoltre rappresentato il Conservatorio di Salerno in Germania nell’ambito di una partnership internazionale.

Completa il trio dei solisti Cosimo Linoci, clarinettista e docente che nel corso della sua carriera ha collaborato con realtà prestigiose come la Filarmonica Arturo Toscanini e l’Orchestra del Teatro Regio di Parma. Le sue esecuzioni sono state trasmesse anche da Radio3 e Rai 5. Dal 2006 insegna al Conservatorio di Modena ed è impegnato anche in attività didattiche e masterclass in diverse città italiane.

Il programma musicale sarà dedicato alle composizioni di Joseph Haydn e Wolfgang Amadeus Mozart, in un appuntamento che punta a valorizzare anche la particolare atmosfera del Tempio della Maddalena.

L’iniziativa è organizzata da don Davide Martinelli, promotore da anni degli appuntamenti culturali e musicali ospitati nella struttura e inseriti nel calendario dell’Estate Religiosa. Il concerto rappresenta uno degli eventi centrali della rassegna, che proseguirà fino al 13 settembre, quando a chiudere il programma sarà il concerto dell’Ensemble di Flauti.

L’appuntamento del 14 agosto sarà a ingresso gratuito.

Per informazioni è possibile scrivere a cappellamusicaledellamaddalena@gmail.com.