CASSINO – Non ce l’ha fatta il dottor Federico Derla. Il giovane odontoiatra, appena 33 anni, è morto in ospedale dopo il grave incidente stradale in cui era rimasto coinvolto l’altra sera a Roma con la sua auto. Soccorso nell’immediatezza, è stato trasferito all’ospedale Fatebenefratelli Villa San Pietro, dove i medici hanno tentato fino all’ultimo di salvargli la vita. Le ferite riportate nell’impatto si sono rivelate però troppo gravi.

Una tragedia che ha sconvolto la Capitale e colpito profondamente anche la comunità di Cassino, dove il professionista collaborava con il centro Medical D’Epiro ed era molto conosciuto e apprezzato.

Dentista specializzato in endodonzia, odontoiatria pediatrica, estetica dentale e protesi dentaria, Federico Derla aveva costruito il proprio percorso professionale distinguendosi per competenza, dedizione e disponibilità.

Proprio la collega di studio ha voluto ricordarlo così: “Sei arrivato nel mio studio come dentista, come collega, come professionista. Ma in poco tempo sei diventato molto di più. Sei diventato il mio figlio adottivo, il mio fratello minore, il mio imbecille preferito. Quello da rimproverare, da proteggere, da prendere in giro e da voler bene anche quando riusciva a farmi perdere completamente la pazienza. Eri professionale, collaborativo ed empatico con i pazienti.

Avevi un sorriso capace di riempire lo studio e una presenza che non passava mai inosservata. Mi mancheranno le nostre discussioni, le risate, le tue stupidaggini, il tuo modo di entrare nello studio e portare con te rumore, energia e vita. Mi mancherà perfino arrabbiarmi con te. E questa è forse una delle ingiustizie più grandi: avere ancora tante cose da dirti e non poterti più costringere ad ascoltarle. Resterai per sempre una parte del nostro studio, della nostra storia e della mia vita. Non soltanto il dentista che lavorava con noi, ma FEDERICO Non riesco ancora a dirti addio. Perciò ti saluto come avremmo fatto noi, con una battuta capace di nascondere appena un dolore troppo grande.

Arrive-Derla”.

La comunità di Cassino si è stretta attorno ai familiari del giovane medico. Per ricordarlo, nei prossimi giorni sarà organizzata una veglia di preghiera nella parrocchia di Sant’Antonio.

L’ultimo saluto al dottor Federico Derla sarà celebrato venerdì 7 agosto alle ore 14 nella chiesa di Santa Paola Romana, a Roma.

La camera ardente sarà allestita dalle ore 11 alle 13 presso l’Istituto di Medicina Legale – Obitorio del Verano.