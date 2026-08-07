SANTA MARINELLA – Si è conclusa soltanto in serata la complessa operazione di spegnimento del vasto incendio che ieri pomeriggio ha interessato la zona sud di Santa Marinella, lungo la Statale Aurelia, nei pressi dello stabilimento balneare La Toscana e dell’area del Banzai Beach.

Il bilancio parla di nove automobili distrutte dalle fiamme, mentre, fortunatamente, non si registrano persone ferite.

L’allarme è scattato intorno alle 16, quando una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento Bonifazi di Civitavecchia è intervenuta con il mezzo 17A e il pick-up 17, utilizzato anche per raggiungere più agevolmente la zona interessata dall’incendio.

All’arrivo dei soccorritori il rogo si presentava già particolarmente esteso. Le forti raffiche di vento hanno favorito la rapida propagazione delle fiamme tra la vegetazione secca, fino a coinvolgere il parcheggio adiacente, dove sono andate completamente incendiate nove vetture.

Vista la vastità dell’incendio, è stato necessario richiedere ulteriori rinforzi con l’invio dell’autobotte AB17 e della squadra dei Vigili del fuoco di Cerveteri, che hanno operato insieme ai colleghi di Civitavecchia per circoscrivere il fronte del fuoco.

L’intervento si è concentrato soprattutto sulla protezione delle abitazioni presenti nelle vicinanze e sull’estinzione dei veicoli coinvolti, evitando che le fiamme raggiungessero altre strutture.

Durante tutta la fase dell’emergenza la Statale Aurelia è rimasta chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e garantire la sicurezza degli automobilisti. Sul posto hanno operato anche Polizia Locale, Polizia di Stato e Carabinieri, mentre i volontari della Protezione civile, con moduli antincendio 4×4, hanno collaborato alla bonifica degli ultimi focolai.

Anche il sindaco Alessio Manuelli ha raggiunto l’area dell’incendio per seguire da vicino l’evolversi della situazione e coordinarsi con le forze impegnate nelle operazioni.

Terminate le attività di spegnimento e messa in sicurezza, il Comune ha comunicato il ripristino della viabilità sulla SS1 Aurelia in entrambe le direzioni di marcia, con la circolazione tornata regolare.