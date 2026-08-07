VITERBO – E’ morto Massimo Maggini, una vita passata nella politica degli anni ’90 come giovane segretario dei Partito Socialista Italiano, ha poi curato la segreteria in Provincia del presidente Antonio Delle Monache. Una lunga esperienza lavorativa alla stamperia UnionPrinting e la collaborazione con la redazione de Il Messaggero di Viterbo come cronista di giudiziaria.

Il Commissario straordinario della Biblioteca consorziale, Paolo Pelliccia, a nome dell’intera comunità della Biblioteca, esprime il più sincero cordoglio per la sua scomparsa.

«Con Massimo se ne va una persona di rara gentilezza, capace di lasciare un ricordo sincero in quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di lavorare al suo fianco. Gli anni condivisi presso l’Amministrazione provinciale di Viterbo sono stati segnati da una collaborazione costruttiva e, soprattutto, dalla nascita di una profonda amicizia che il tempo non ha mai affievolito.»