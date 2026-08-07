CIVITAVECCHIA –Riceviamo e pubblichiamo: Il Comune di Civitavecchia e Civitavecchia Servizi Pubblici (CSP) comunicano che è in corso, sulla Ficoncella, un’interlocuzione con la ASL RM4 nell’ambito delle verifiche di rispettiva competenza.

L’Amministrazione comunale e CSP hanno fornito tempestivamente tutta la documentazione richiesta dall’Azienda Sanitaria Locale e proseguono il confronto con la stessa in un quadro di piena collaborazione istituzionale, con l’obiettivo prioritario di garantire la sicurezza dei visitatori e la fruibilità del sito.

Allo stato, in attesa del completamento degli approfondimenti in corso, non è possibile indicare una data di riapertura. Comune e CSP assicurano che, non appena definito il quadro con la ASL RM4, la riapertura sarà disposta e ne sarà data tempestiva comunicazione alla cittadinanza.