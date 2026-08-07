CIVITA CASTELLANA – Il violento peggioramento meteorologico che ha interessato il Viterbese ha lasciato dietro di sé una lunga scia di danni nel comprensorio di Civita Castellana. Le raffiche di vento e la pioggia battente hanno provocato la caduta di numerosi alberi, allagamenti e problemi alla circolazione, mentre a Corchiano una pianta è crollata su un’auto in marcia.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio, in località Fratta. Il conducente del veicolo è riuscito a uscire praticamente illeso, riportando soltanto lievi escoriazioni. Sul posto sono arrivati rapidamente i sanitari del 118, i Vigili del fuoco e la Protezione civile, che hanno rimosso il tronco e ripristinato le condizioni di sicurezza.

Anche Civita Castellana ha fatto i conti con gli effetti del maltempo. Diversi alberi sono caduti tra il Quartaccio, via Terni, via Fiume Treia e la Flaminia, obbligando alla temporanea chiusura di alcune strade.

Le forti raffiche hanno causato inoltre danni a coperture, verande e impianti esterni di numerose abitazioni, con antenne e parabole divelte. Per motivi di sicurezza è stato chiuso il parco Primo Maggio.

Le precipitazioni hanno provocato allagamenti soprattutto lungo le strade extraurbane, mentre nel centro cittadino i lavori di manutenzione eseguiti nei mesi scorsi hanno limitato gli effetti dell’acqua.

L’emergenza ha interessato anche la rete provinciale, dove tra sette e otto alberi sono finiti sulla carreggiata lungo la Cenciarello, la Falerina, la Flaminia e in località Quartaccio nel territorio di Fabrica di Roma. Tutti i tratti sono stati messi in sicurezza dopo l’intervento dei soccorritori.

Per diverse ore Vigili del fuoco, Protezione civile, Carabinieri e Polizie locali hanno lavorato senza sosta per ripristinare la viabilità e rimuovere le situazioni di pericolo.