MONTALTO DI CASTRO – Si sarebbero avvicinati a un ombrellone e, approfittando di un momento di distrazione, avrebbero portato via uno zaino. È accaduto nei giorni scorsi in uno stabilimento balneare di Montalto Marina.

Protagonisti della vicenda sono due giovani, uno maggiorenne e l’altro minorenne. Dopo aver preso lo zaino, i due si sarebbero allontanati rapidamente dalla spiaggia, ma il loro tentativo di fuga è durato poco.

A notarli è stato un poliziotto che, in quel momento, si trovava fuori servizio. L’agente è intervenuto riuscendo a fermare i due giovani, mentre sul posto sono arrivati anche i carabinieri per completare l’intervento.

I due sono stati accompagnati al commissariato di Tarquinia, dove sono stati effettuati gli accertamenti del caso. Al termine delle verifiche, entrambi sono stati denunciati a piede libero.

Lo zaino è stato infine recuperato e riconsegnato al proprietario.