Strage di bestiame in un devastante incendio in un’azienda agricola a Castrocielo: distrutti la struttura e diversi mezzi
Le fiamme non hanno lasciato scampo agli animali, prigionieri nella stalla
Il bilancio dei danni è pesante: il fuoco ha distrutto un trattore agricolo, altri mezzi usati nell’azienda e diverse attrezzature da lavoro custodite nei locali. Purtroppo, le forti e dense esalazioni di fumo sprigionate dalla combustione non hanno lasciato scampo a 12 capi di bestiame, tra bovini adulti e vitelli, deceduti all’interno della struttura.
Per i rilievi di rito e per avviare gli accertamenti sulle cause del rogo sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Aquino. Sul luogo dell’incidente è giunto anche il personale veterinario dell’A.S.L. di Frosinone, che ha constatato il decesso degli animali e autorizzato la rimozione delle carcasse. Fortunatamente non si registrano feriti tra le persone.