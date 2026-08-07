Le fiamme non hanno lasciato scampo agli animali, prigionieri nella stalla

CASTROCIELO – Un grave incendio ha devastato nel primo pomeriggio di oggi un’azienda agricola in via Maltempo, nel territorio comunale di Castrocielo. Le fiamme, propagatesi intorno alle 14:00, hanno completamente avvolto una stalla e una rimessa agricola, provocando ingenti danni materiali e la perdita di numerosi animali.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Cassino, supportati dai volontari della Protezione Civile di Castrocielo, che hanno avviato le complesse operazioni di spegnimento per circoscrivere il rogo ed evitare che si estendesse ulteriormente.

Il bilancio dei danni è pesante: il fuoco ha distrutto un trattore agricolo, altri mezzi usati nell’azienda e diverse attrezzature da lavoro custodite nei locali. Purtroppo, le forti e dense esalazioni di fumo sprigionate dalla combustione non hanno lasciato scampo a 12 capi di bestiame, tra bovini adulti e vitelli, deceduti all’interno della struttura.

Per i rilievi di rito e per avviare gli accertamenti sulle cause del rogo sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Aquino. Sul luogo dell’incidente è giunto anche il personale veterinario dell’A.S.L. di Frosinone, che ha constatato il decesso degli animali e autorizzato la rimozione delle carcasse. Fortunatamente non si registrano feriti tra le persone.