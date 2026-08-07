FROSINONE – Nuovi ed importanti movimenti all’interno dello scenario politico di Frosinone. Il Polo Civico continua la sua fase di espansione e di radicamento sul territorio, ufficializzando l’ingresso di una figura particolarmente nota e stimata nel capoluogo ciociaro: il dottor Giorgio Ceccarelli.

Commercialista e revisore legale con oltre quarant’anni di attività professionale alle spalle, Ceccarelli porta all’interno del progetto civico un bagaglio di competenze tecniche di altissimo livello. La sua lunga carriera gli ha permesso di sviluppare una conoscenza capillare e profonda delle dinamiche economiche locali, vivendo da vicino le evoluzioni, le necessità e le criticità del tessuto produttivo, delle imprese e delle famiglie di Frosinone. Una sensibilità e un’esperienza sul campo che il movimento considera un valore aggiunto fondamentale per lo sviluppo dei prossimi progetti amministrativi.

Nel formalizzare il suo ingresso ufficiale, il dottor Ceccarelli ha espresso parole di profonda gratitudine per l’accoglienza ricevuta. Ha rivolto un ringraziamento speciale al presidente del movimento, Gianfranco Pizzutelli, alla coordinatrice cittadina, l’architetto Debora Patrizi, e ai consiglieri comunali Claudio Caparrelli e Andrea Turriziani, estendendo il saluto a tutti i militanti e iscritti del Polo Civico.

Ceccarelli si è detto entusiasta di questa nuova sfida, sottolineando come la scelta di sposare il progetto sia nata dalla forte condivisione degli obiettivi del movimento e dalla convinzione che l’impegno civico sia la strada giusta per dare un supporto concreto alla crescita di Frosinone. Il neo-esponente ha garantito il massimo sforzo, mettendo a disposizione la propria esperienza umana e lavorativa per operare con serietà e spirito di servizio a favore della comunità.

L’arrivo di Giorgio Ceccarelli non è comunque un caso isolato, ma si inserisce in una strategia di crescita ben definita da parte del Polo Civico. Solo pochissimi giorni fa, infatti, il movimento (che sostiene la maggioranza di centrodestra del sindaco Riccardo Mastrangeli) aveva annunciato un altro innesto di grande rilievo: l’adesione della dottoressa Emanuela Turri: medico di medicina generale stimatissimo e figura di riferimento per la sanità locale, anche la dottoressa Turri rappresenta quel profilo di alta competenza professionale e forte legame con il territorio che il Polo Civico sta cercando di aggregare.

Con l’ingresso di due professionisti della sanità e dell’economia, la formazione guidata da Gianfranco Pizzutelli lancia un segnale chiaro alla città, delineando una squadra capace di affrontare con competenze reali e concrete le sfide future della sanità territoriale, del welfare e dello sviluppo economico locale. E soprattutto la sfida delle elezioni amministrative del prossimo anno.