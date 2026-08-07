Verso le elezioni di Frosinone, il Polo Civico si allarga ancora: ufficiale l’ingresso di Giorgio Ceccarelli dopo Emanuela Turri
Due esperti di economia e sanità scendono in campo al servizio del Capoluogo
Nel formalizzare il suo ingresso ufficiale, il dottor Ceccarelli ha espresso parole di profonda gratitudine per l’accoglienza ricevuta. Ha rivolto un ringraziamento speciale al presidente del movimento, Gianfranco Pizzutelli, alla coordinatrice cittadina, l’architetto Debora Patrizi, e ai consiglieri comunali Claudio Caparrelli e Andrea Turriziani, estendendo il saluto a tutti i militanti e iscritti del Polo Civico.
Ceccarelli si è detto entusiasta di questa nuova sfida, sottolineando come la scelta di sposare il progetto sia nata dalla forte condivisione degli obiettivi del movimento e dalla convinzione che l’impegno civico sia la strada giusta per dare un supporto concreto alla crescita di Frosinone. Il neo-esponente ha garantito il massimo sforzo, mettendo a disposizione la propria esperienza umana e lavorativa per operare con serietà e spirito di servizio a favore della comunità.
L’arrivo di Giorgio Ceccarelli non è comunque un caso isolato, ma si inserisce in una strategia di crescita ben definita da parte del Polo Civico. Solo pochissimi giorni fa, infatti, il movimento (che sostiene la maggioranza di centrodestra del sindaco Riccardo Mastrangeli) aveva annunciato un altro innesto di grande rilievo: l’adesione della dottoressa Emanuela Turri: medico di medicina generale stimatissimo e figura di riferimento per la sanità locale, anche la dottoressa Turri rappresenta quel profilo di alta competenza professionale e forte legame con il territorio che il Polo Civico sta cercando di aggregare.
Con l’ingresso di due professionisti della sanità e dell’economia, la formazione guidata da Gianfranco Pizzutelli lancia un segnale chiaro alla città, delineando una squadra capace di affrontare con competenze reali e concrete le sfide future della sanità territoriale, del welfare e dello sviluppo economico locale. E soprattutto la sfida delle elezioni amministrative del prossimo anno.