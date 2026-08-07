CASSINO – Proseguono i controlli straordinari del territorio da parte del Commissariato di Polizia di Cassino per contrastare la criminalità e aumentare la sicurezza dei cittadini. Verso le 20:00 di mercoledì scorso, 5 agosto, una pattuglia della Squadra Volante ha intercettato e fermato un’auto sospetta che transitava in via Caira. A bordo del veicolo viaggiavano quattro giovani: tre ragazzi stranieri e una ragazza italiana.



Visto l’atteggiamento dei passeggeri, gli agenti hanno deciso di approfondire la verifica e di perquisirli. Addosso a uno di loro, un cittadino egiziano di 19 anni, i poliziotti hanno rinvenuto un coltello a serramanico lungo 18 centimetri, con una lama di 7. L’arma è stata immediatamente sequestrata e il diciannovenne è stato denunciato a piede libero per porto abusivo di armi.

I successivi accertamenti della Polizia hanno rivelato che diversi occupanti del mezzo avevano già precedenti penali. Tra i passeggeri, in particolare, un altro giovane è risultato essere attualmente sottoposto alla misura dell’obbligo di firma per una precedente vicenda legata allo spaccio di stupefacenti.