TARQUINIA LIDO – Ferragosto si avvicina e per le località balneari si apre la settimana più importante dell’estate. A Tarquinia Lido, però, il clima che emerge dai social e dalle testimonianze di alcuni residenti e frequentatori della marina è tutt’altro che positivo.

Nelle ultime settimane si sono moltiplicate le critiche rivolte alle condizioni del Lido e alla gestione della stagione turistica. Tra i temi più ricorrenti ci sono la manutenzione delle strade, la pista ciclabile, la raccolta dei rifiuti e, più in generale, il decoro della località.

Uno degli aspetti maggiormente contestati riguarda proprio la viabilità. Alcuni residenti segnalano la presenza di numerose buche e di tratti di strada che necessiterebbero di interventi di manutenzione. Critiche anche per la pista ciclabile, un tempo fiore all’occhiello della località e utilizzata da moltissime persone in villeggiatura. Ad oggi quest’ultima risulta sbiadita, piena di buche e molto più simile a una pista da motocross.

Altro tema particolarmente discusso è quello della raccolta dei rifiuti. Sui social vengono segnalati episodi di accumuli e ritardi nella rimozione, con conseguenze sul decoro di alcune zone del Lido. “Il sindaco pensa solo a fare cassa” scrive qualcuno, criticando l’operato del primo cittadino specialmente per quanto riguarda il Lido.

A preoccupare alcuni operatori e frequentatori della località è anche l’andamento della stagione. Le critiche di residenti e turisti si intrecciano con la percezione di un’affluenza inferiore alle aspettative in alcune giornate, nonostante le temperature elevate e la vicinanza del Ferragosto.

“Caro sindaco, quando pensiamo un pochino anche al Lido? È chiaro a tutti che la situazione sia ormai ai limiti da ogni punto di vista”, scrive un residente sui social, chiedendo maggiore attenzione per la marina.

Un altro commento sottolinea invece il potenziale turistico della località: “È un peccato che questa cittadina sia completamente abbandonata sotto tutti i punti di vista”. E ancora: “Più ricettività, più lavoro, più benessere. E non serve inventarsi chissà cosa: oltre alla manutenzione ordinaria che dovrebbe esserci, lo stato delle strade è disastroso”.