SAN MARTINO – Momenti di tensione nella serata di giovedì 6 agosto a San Martino al Cimino, dove un uomo avrebbe minacciato il proprietario di un bar brandendo una roncola. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, chiamati dopo l’escalation all’interno del locale.

L’episodio si è verificato intorno alle 20. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo, che si trovava probabilmente in evidente stato di alterazione alcolica, avrebbe chiesto di consumare un altro drink. Di fronte al rifiuto del titolare, sarebbe scoppiata una discussione.

A quel punto, l’uomo sarebbe uscito dal locale per recuperare una roncola, con la quale avrebbe poi minacciato il proprietario del bar.

La situazione sarebbe ulteriormente degenerata quando una terza persona avrebbe tentato di intervenire per riportare la calma. Nel corso della concitazione, l’uomo avrebbe compiuto un movimento con la roncola, colpendo accidentalmente al volto la persona intervenuta.

L’arrivo dei carabinieri ha permesso di riportare la situazione sotto controllo. I militari stanno ricostruendo quanto accaduto per chiarire con precisione la dinamica dell’episodio e le responsabilità.

L’uomo è stato denunciato a piede libero.