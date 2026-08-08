Roma – Dodici dosi di cocaina, alcune dosi di hashish, un coltello e 240 euro in contanti. È quanto sequestrato dalla Guardia di finanza nel corso di un controllo nella zona di Tor Sapienza.

L’intervento è scattato nei pressi dei giardini pubblici di viale Morandi, dove i militari del Gruppo Pronto Impiego di Roma, impegnati in un servizio di pattugliamento, hanno notato due persone che avrebbero attirato la loro attenzione per una presunta attività di spaccio.

Alla vista della pattuglia, i due avrebbero tentato di allontanarsi, ma sono stati raggiunti e fermati dai finanzieri, che hanno proceduto alla loro identificazione e alla perquisizione.

Durante i controlli sono state trovate 12 dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 3,5 grammi, e 2 dosi di hashish, per circa 4 grammi. Sequestrati anche un coltello e 240 euro in contanti, ritenuti dagli investigatori riconducibili all’attività illecita.

Al termine dell’intervento, i due sono stati denunciati a piede libero.

L’operazione rientra nei servizi della Guardia di finanza dedicati al contrasto dei traffici illeciti e allo spaccio di sostanze stupefacenti, con particolare attenzione alle aree urbane considerate maggiormente esposte a fenomeni di illegalità. I controlli vengono svolti nell’ambito delle attività coordinate a livello provinciale per rafforzare la sicurezza e la presenza delle forze dell’ordine sul territorio.