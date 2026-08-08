MARTA – La comunità di Marta si è stretta ieri pomeriggio attorno alla famiglia di Alessandro Motroni, il 45enne morto improvvisamente nella sua abitazione e la cui scomparsa ha lasciato sgomento e dolore in tutto il paese.

I funerali si sono svolti venerdì 7 agosto alle 16:30 nel santuario della Madonna Santissima del Monte, dove parenti, amici e numerose persone che conoscevano Alessandro hanno partecipato all’ultimo saluto.

Una comunità profondamente colpita dalla morte improvvisa di un uomo ancora giovane, conosciuto da tanti anche per il suo lavoro nella pescheria di famiglia e per la sua passione per la musica.

La tragedia si era consumata nelle ore precedenti, quando Alessandro, secondo quanto ricostruito, avrebbe accusato improvvisamente forti dolori. I genitori, dopo averlo sentito urlare, sarebbero accorsi nella sua stanza trovandolo in condizioni disperate.

Immediata la richiesta di soccorso. Sul posto era intervenuto il personale sanitario del 118 con un’ambulanza, ma ogni tentativo di intervento si era rivelato purtroppo inutile.

Tra le ipotesi sulle cause del decesso, ancora da considerare come tali, quella di un improvviso cedimento dell’aorta con conseguente emorragia interna. Saranno gli eventuali accertamenti disposti dalle autorità a poter chiarire con precisione quanto accaduto.

La notizia della morte si era rapidamente diffusa a Marta, suscitando incredulità e dolore. Alessandro era infatti una presenza conosciuta nella vita quotidiana del paese e la sua scomparsa ha colpito profondamente quanti lo conoscevano.

Ieri, nel santuario della Madonna Santissima del Monte, l’ultimo saluto ha rappresentato il momento della commossa vicinanza della comunità alla famiglia, chiamata ad affrontare una perdita improvvisa e dolorosa.