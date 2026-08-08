Viterbo – Momenti di tensione nel pomeriggio di venerdì 7 agosto in viale Trento, dove un uomo è stato arrestato dopo aver dato in escandescenza all’interno di un centro sportivo e, successivamente, aver aggredito carabinieri e agenti della polizia locale intervenuti sul posto.

L’episodio si è verificato intorno alle 18. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe entrato nella struttura in evidente stato di agitazione, suscitando preoccupazione tra le persone presenti. Di fronte alla richiesta del personale di lasciare il centro, avrebbe reagito con minacce, inducendo gli addetti a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

In quei minuti, però, il personale di carabinieri e polizia locale si trovava già in zona nell’ambito del presidio interforze predisposto in viale Trento per i servizi di controllo del territorio. L’intervento è stato quindi immediato.

La presenza dei militari e degli agenti, tuttavia, non sarebbe bastata a riportare la situazione alla calma. L’uomo avrebbe iniziato a insultare gli operatori per poi passare all’aggressione fisica. Ne è nata una colluttazione durante la quale alcuni carabinieri sarebbero rimasti feriti.

Dopo una fase particolarmente concitata, gli operatori sono riusciti a immobilizzare l’uomo e a condurlo in caserma. Il trasferimento è avvenuto sotto scorta, con due pattuglie dei carabinieri, altrettante della polizia locale e un’ambulanza.

L’uomo, già conosciuto dalle forze dell’ordine, è stato arrestato. Al momento gli vengono contestati i reati di lesioni, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Sono inoltre in corso accertamenti sulle minacce che avrebbe rivolto al personale del centro sportivo, per le quali potrebbero essere adottati ulteriori provvedimenti.