Sopralluogo nell’area archeologica insieme alla consigliera regionale Berni, al sindaco Crescenzi, alla Soprintendenza, al Museo Civico di Rieti e al Parco Archeologico del Colosseo

RIETI – Sopralluogo istituzionale nell’area archeologica di Trebula Mutuesca, a Monteleone Sabino, per l’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi. Alla visita hanno preso parte la consigliera regionale Eleonora Berni, il sindaco Fabrizio Crescenzi, i rappresentanti della Soprintendenza, la direttrice del Museo Civico di Rieti Francesca Lezzi e il direttore del Parco Archeologico del Colosseo, l’architetto Simone Quilici.

Al centro dell’incontro, il futuro di un sito che negli ultimi anni ha restituito importanti testimonianze del passato e che rappresenta, come sottolineato dall’assessore, un patrimonio di grande rilievo non solo per la provincia di Rieti ma per l’intero Lazio.

«Trebula Mutuesca è un sito di straordinario valore storico e archeologico – afferma Rinaldi –. Rafforzare la collaborazione con la Soprintendenza e con il Parco Archeologico del Colosseo è fondamentale per valorizzare sempre di più questo luogo e inserirlo in una rete capace di promuoverne la conoscenza e accrescerne l’attrattività».

«Continuiamo a far conoscere le bellezze della provincia di Rieti e a costruire sinergie tra istituzioni, enti e territorio – prosegue l’assessore –, perché la valorizzazione del nostro patrimonio culturale può diventare un importante motore di sviluppo, turismo e crescita».

Il resoconto della visita è stato affidato dall’assessore Rinaldi ai propri canali social.