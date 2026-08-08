Il corpo di Benedetta Marino scoperto questa mattina in via Francesco Baracca dopo una segnalazione al 112. Aveva compiuto 23 anni ieri. Le cause del decesso sono ancora da accertare (sembrerebbe un’overdose): la salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria, che potrebbe disporre l’autopsia

Viterbo – Una giovane donna è stata trovata senza vita questa mattina all’interno dell’edificio che un tempo ospitava il Consorzio agrario, in via Francesco Baracca, nella zona della Teverina.

La scoperta è avvenuta a seguito di una segnalazione arrivata al 112. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato e il personale della polizia scientifica, insieme ai sanitari del 118: per la donna, che secondo le prime indicazioni avrebbe avuto meno di trent’anni, non c’era però più nulla da fare, e ai soccorritori non è rimasto che constatarne il decesso.

Restano al momento da chiarire le cause della morte. Non è ancora stato accertato se sia sopravvenuta per ragioni naturali o se debba essere ricondotta ad altro: gli investigatori, in questa fase, non escludono alcuna ipotesi anche se gli indizi lascino pensare ad un’overdose.

Conclusi i rilievi sul posto e gli accertamenti della scientifica, il corpo è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria, che potrebbe disporre l’esame autoptico per ricostruire le ultime ore di vita della donna e stabilire con certezza che cosa sia accaduto.